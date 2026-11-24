La modelo compartió un emotivo mensaje sobre cómo atraviesa el duelo junto a India y reveló qué promesa le hizo para salir adelante.

A una semana de la muerte de Matías Ricciardelli , la exparticipante de Gran Hermano Maypi Delgado compartió este martes 24 de noviembre una desgarradora reflexión sobre el duelo que atraviesa junto a su hija India, de tres años .

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A través de sus redes sociales, la modelo publicó una tierna fotografía en la que aparece abrazando y besando a la pequeña, acompañada de un profundo mensaje sobre la dolorosa pérdida del empresario.

“Son días en cámara lenta, siento que del martes a hoy pasó más de medio año. Día a día voy entendiendo y aceptando este duelo” , expresó la influencer sobre el difícil momento familiar.

La ex Gran Hermano reconoció que, pese a haber enfrentado numerosas dificultades personales, la muerte de Ricciardelli representa una de las pruebas más duras de su vida. “Una que nos rompe al medio y nos obliga a salir adelante en familia con amor y dejando ir” , manifestó.

En otro fragmento de su publicación en Instagram, Delgado realizó una conmovedora promesa vinculada con la crianza de India: “Prometo vivir la vida con felicidad y paz, enseñándole a mi hija a valorar cada instante, a disfrutar del aquí y ahora y abrazándonos para sanar” .

La modelo también destacó la contención que recibió de sus familiares y amigos durante la última semana. “Tenemos la suerte de estar rodeadas de todos los que nos aman, que se armaron un escuadrón para no dejarnos un minuto solas”, reveló.

El posteo de Maypi Delgado.

Asimismo, la exparticipante del reality de Telefe agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió de sus seguidores. “Gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes tan hermosos y con tanta empatía”, escribió.

En su primera despedida al empresario, la influencer había reconocido que todavía no encontraba fuerzas para comunicarle a India lo sucedido. “Por ahora no puedo, necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene”, confesó entonces.

Matías Ricciardelli falleció el martes 17 de noviembre de 2026 y, hasta el momento, no trascendieron oficialmente las causas de su muerte. Delgado solicitó respeto por la intimidad familiar y anticipó que ambas recibirán acompañamiento terapéutico.