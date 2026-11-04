Escándalo: una figura de América se plantó por una decisión que tomó el canal

Un conductor expresó su enojo tras confirmarse que se emitirán programas repetidos durante dos jornadas y lanzó una fuerte crítica contra las autoridades de la señal.

El periodista Ángel de Brito protagonizó un nuevo cortocircuito con América TV tras conocerse una inesperada decisión que afecta directamente a LAM. El conductor expresó públicamente su malestar con las autoridades de la señal, en medio de las versiones sobre su posible salida del canal.

A través de su cuenta de X, el periodista anunció una modificación en la programación: “ El lunes y martes próximos #LAM sale repetido por decisión de @AmericaTV” . De esta manera, confirmó que el ciclo no tendrá emisiones en vivo el 9 y 10 de noviembre, por determinación de la emisora.

Lejos de quedarse callado, De Brito lanzó una contundente crítica contra los directivos: “Siempre en los feriados, fuimos en vivo. Más allá, de los 100 gerentes que pasaron” . La declaración dejó en evidencia su disconformidad con una medida que rompe con la modalidad habitual del programa.

El conductor también acompañó su publicación con un GIF del papa Juan Pablo II saludando, un gesto cargado de ironía que intensificó las repercusiones. La situación se produce mientras crecen las especulaciones sobre la continuidad de LAM en América TV y los cambios previstos para 2027.

La polémica estalló después de conocerse la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, propietario de El Nueve. Esta operación empresarial abrió interrogantes sobre el futuro de Ángel de Brito, Yanina Latorre y otros conductores, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre sus posibles cambios de pantalla.

Ángel de Brito. Redes Sociales

El futuro de Ángel de Brito

En medio de la incertidumbre, Ángel de Brito rompió el silencio sobre su futuro profesional desde sus vacaciones en Europa. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, reconoció que recibió distintas propuestas laborales y reveló cuál es su principal alternativa para continuar en la televisión argentina.

“La prioridad es Mandarina”, aseguró el conductor de LAM, dejando en claro su intención de mantener el vínculo con la productora recientemente adquirida por el Grupo Octubre. Además, lanzó una definición que alimentó las versiones sobre su posible desembarco en El Nueve: “Hasta ahora es la mejor oferta”.

Sin embargo, De Brito aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva. “Pero lo resuelvo a la vuelta”, adelantó sobre su regreso al país. También confirmó que tiene previsto “escuchar en persona cuatro propuestas de televisión”, además de evaluar ofrecimientos vinculados al streaming.

El periodista mantiene, además, un vínculo empresarial con Mariano Chihade a través de Bondi, el canal digital que ambos impulsan. A estas alternativas se suma una propuesta de José María Muscari para incorporarse al espectáculo teatral Sex, una posibilidad que ampliaría sus horizontes profesionales.

Por ahora, el futuro de Ángel de Brito y LAM continúa abierto. Aunque Mandarina encabeza sus preferencias, el conductor no confirmó su salida de América TV ni un eventual pase a Canal 9. Su decisión llegará después de analizar las ofertas que recibió, en un escenario de fuertes movimientos en la televisión.