4 de noviembre de 2026 Inicio
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Axel Kicillof, sobre las elecciones en EEUU: "Fue un resultado contundente en contra de Donald Trump"

En diálogo con C5N, el gobernador bonaerense sostuvo que la votación de medio término en Estados Unidos dejó "un mensaje contra la subordinación". Afirmó que el resultado afecta a la política global y cuestionó la alineación del presidente Javier Milei con el mandatario norteamericano.

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Axel Kicillof analizó el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

C5N

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y sostuvo que la jornada representó un revés categórico para el presidente Donald Trump. Tras presentar el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a Luján, el mandatario bonaerense evaluó las consecuencias internacionales de la votación, y remarcó que "el mensaje que nos deja esta elección es que hay un mundo en disputa, que el nuevo orden mundial no está escrito".

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"Lo del martes fue un resultado contundente en contra de Trump", remarcó Kicillof en diálogo con C5N, consultado sobre el panorama electoral estadounidense. Según su análisis, el desempeño del Partido Demócrata superó las expectativas iniciales de la contienda: "Por supuesto que a favor de los demócratas, pero en contra de Trump arriba incluso de las previsiones más optimistas".

Críticas a la injerencia y a las políticas internacionales

El gobernador vinculó el desarrollo de los comicios norteamericanos con las disputas globales y el escenario político latinoamericano. En esa línea, hizo hincapié en la necesidad de resguardar la soberanía frente a intervenciones externas. "Lo único que nosotros pedimos es que se respete la soberanía del pueblo argentino, que se respete el principio de no intervención y no injerencia en asuntos políticos de los otros países", expresó.

Kicillof cuestionó además la estrategia del expresidente republicano en la política regional y la postura de ciertos sectores de la dirigencia local. "Un presidente como Trump que para América Latina le ofrece ser el patio trasero, que intervino e incidió en la elección de octubre del año pasado personalmente apadrinando a Milei como Milei lo apoyó a él, como Milei también haciendo gala de una falta de comprensión también de lo que es la democracia, de lo que es la investidura presidencial", aseveró.

Sobre la consigna promovida por el sector conservador estadounidense, contrapuso: "Él dice la 'doctrina Donroe', la doctrina de América para Norteamérica dicen ellos, porque dicen para los americanos. Bueno, para Norteamérica. Nosotros decimos Argentina para los argentinos".

El impacto local y un "mundo en disputa"

Para el mandatario bonaerense, el resultado electoral envía una señal clara hacia el contexto internacional y repercute de manera directa en la política nacional. "El mensaje que nos deja esta elección es que hay un mundo en disputa, que el nuevo orden mundial no está escrito", afirmó, rechazando cualquier posición "de sumisión, de subordinación".

Finalmente, Kicillof consideró que la votación funcionó como una evaluación hacia la conducción republicana. "Fue para Trump una derrota contundente y creo que eso afecta al planeta entero, a Argentina, a Milei y por supuesto que al mundo", concluyó.

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