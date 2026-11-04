En medio del escándalo del Ueno Bank, Peña afirmó que "el Gobierno va a proteger el fruto del esfuerzo" de los paraguayos

El presidente prometió que habrá "respuestas concretas, rápidas y responsables" y anticipó que enviará al Congreso una ley para "devolverle a los ahorristas lo que es suyo". "Quiero transmitir tranquilidad, el sistema financiero es fuerte", subrayó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se pronunció públicamente en sus redes sociales sobre el escándalo del Ueno Bank, luego de que el Banco Central iniciara un proceso en contra la entidad por el deterioro de su solvencia. "El Gobierno va a proteger el fruto del esfuerzo" de los paraguayos, señaló el jefe de Estado en un video en sus redes sociales donde prometió que habrá "respuestas concretas, rápidas y responsables".

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Por su parte, adelantó que enviará al Congreso una ley para "devolverle a los ahorristas lo que es suyo". "Quiero transmitir tranquilidad, el sistema financiero es fuerte", subrayó Peña.

Al comienzo de su mensaje, Peña aseguró estar "plenamente consciente" de lo ocurrido y entender "la incertidumbre que causa una situación como esta, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos": "Por eso, la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables".

En este marco, detalló la diferentes acciones que se implementará para solventar la situación y detener el escándalo político y economico que azota al territorio guaraní. "Hace minutos, he enviado el pedido de acuerdo constitucional para la designación de Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay y dos nuevos directores, Pedro Acosta y Etzel González. Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria en el sector bancario en general, con años de servicio en el Banco Central del Paraguay y particularmente experiencia en el manejo de situaciones de crisis".

Otras de las medidas refiere a una reunión con los presidentes de las cámaras del Congreso "para promover una ley que nos permita devolver a cada ahorrista lo que es suyo, lo antes posible". Según Peña, "con la aprobación de esta ley estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana" .

El mensaje de Peña al pueblo paraguayo

Sobre el final de su video, el mandatario le pronunció unas palabras a sus compatriotas. Les transmitió "tranquilidad" al recordarle que el sistema financiero "es fuerte" y "cuenta además con instituciones y mecanismos de protección".

"Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder y ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones", adelantó Peña.

"En horas difíciles debemos estar unidos. Mantengamos la serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. A las instituciones les pido que sigan trabajando con profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública", agregó el mandatario.

Crisis en Paraguay: dos detenidos y más pedidos de captura

Una investigación por presuntas maniobras de lesión de confianza y estafa derivó en dos detenciones y la emisión de ocho órdenes de captura, en un caso que involucra documentación de más de 2.000 fojas. Entre los nombres vinculados a las pesquisas figuran Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, lo sdirectivos de Ueno Bank detenidos.

El foco central del escándalo radica en la elevada exposición de organismos públicos de Paraguay en Ueno Bank. De acuerdo con datos publicados por Bloomberg, los depósitos estatales en la entidad alcanzaban cerca de u$s869 millones a finales de junio, lo que representaba aproximadamente el 29% de sus depósitos totales.

En orden de proteger a los ahorristas, el Juzgado en lo Civil y Comercial del Octavo Turno decretó el embargo preventivo ordenó embargar bienes por más de u$s70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes contra los ejecutivos y las sociedades vinculadas a Ueno Bank, sumando además de forma provisoria 58.639.000.000 de guaraníes en concepto de gastos judiciales.

Según informaron en ABC Paraguay, el embargo también alcanza a Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro, Waldo Emilio Roberto, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

La fiscal Nancy Salomón, por su parte, adelantó que por el momento están formulando la carátula y tipificando los delitos que le imputarán a los ocho detenidos. Por el momento barajaron conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio, entre otros.