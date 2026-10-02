El particular gesto de Tuli Acosta cuando le dijeron que Luck Ra estaba de novio La bailarina rompió el silencio al aire con una desopilante reacción ante los rumores de un nuevo romance. Agregar C5N en









La bailarina reaccionó cuando le comentaron la situación de su amigo. Redes sociales

La movida de la música urbana volvió a quedar bajo la lupa tras las llamativas declaraciones de Tuli Acosta al ser consultada por el presente sentimental de Luck Ra. Luego de negar haber sido la tercera en discordia tras la comentada separación entre el cuartetero y La Joaqui, la joven artista rompió el silencio en La Mañana con Moria. Durante el reportaje, la bailarina no solo se refirió a la relación que mantiene hoy con el cordobés, sino que protagonizó un momento que rápidamente copó las tendencias en redes.

El intercambio subió de tono cuando la propia Moria Casán fue directo al hueso y le preguntó si el cantante ya había vuelto a enamorarse. Con total seguridad, la invitada lanzó un rotundo "No, no, no", intentando desactivar la versión periodística instalada horas antes por Gustavo Méndez. Cabe recordar que, mientras La Joaqui blanqueó recientemente su vínculo con Tiago PZK, del lado del intérprete de cuarteto comenzaron a circular fuertes rumores de que también habría encontrado un nuevo amor en la escena.

Sin embargo, el instante más divertido de la entrevista ocurrió cuando el panelista la acorraló al preguntarle de frente si el músico ya estaba en pareja. Sorprendida por la información, la entrevistada reaccionó entre risas y una visible picardía: “¡¿De novio?! ¿Cómo que no me contó todavía? ¿Con quién?”. A pesar de que el periodista aclaró que la supuesta acompañante pertenece al ambiente del arte urbano, la joven reaccionó haciendo un expresivo gesto de “montoncito” con los dedos frente a las cámaras.

De esta manera, la bailarina dejó en evidencia su asombro frente a la primicia y dejó entrever que, debido al contacto fluído que mantiene con el músico, se habría enterado de haber existido una confirmación oficial. De todas formas, la insólita gestualidad de la cantante no tardó en volverse viral entre los seguidores del género, reavivando el interés del público por conocer los secretos mejor guardados.

El escándalo entre Tiago PZK y Luck Ra La novela del ambiente urbano sumó un capítulo de altísima tensión tras la confirmación del noviazgo entre Tiago PZK y La Joaqui. La referente del RKT le puso fin a su relación con Luck Ra semanas atrás e inició de inmediato una historia de amor con el trapero, generando una fuerte polémica debido al vínculo previo que existía entre los dos referentes musicales.

Tiago PZK y Luck Ra. Web Lejos de llamarse al silencio, el intérprete urbano decidió romper el silencio antes de abordar un vuelo internacional junto a su flamante novia. En un móvil exclusivo para Desayuno Americano, el artista fijó su postura sin rodeos y buscó desactivar las acusaciones en su contra: “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”. A la hora de referirse a la intimidad del vínculo pasado entre el cordobés y la cantante, el referente de la música urbana optó por marcar distancia de la vida privada ajena. Con tono firme, sentenció que “yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás”, al tiempo que minimizó de forma categórica el grado de cercanía que lo unía con el cuartetero.