Luto en la música: murió un integrante de una histórica banda argentina

Tenía 68 años e integraba el grupo desde 1995. La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales, que reflejó el dolor por su partida.

La música nacional, de luto por el fallecimiento del histórico intérprete cordobés.

El mundo del folklore está de luto con el fallecimiento de José Luis "Pucho" Ponce , bajista e histórico integrante de la banda Los Tekis , a los 68 años. La noticia fue confirmada este martes a través de un comunicado difundido por la banda en sus redes sociales.

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La despedida estuvo acompañada por un sentido mensaje dedicado al músico, que integró el grupo desde 1995. "Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida... No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte" , expresaron sus compañeros.

Ponce había nacido en Villa María, Córdoba , y durante más de 30 años fue parte del crecimiento artístico de Los Tekis, desde donde dejó una huella en distintas generaciones de seguidores.

Si bien no se brindaron precisiones o partes médicos oficiales sobre las circunstancias exactas de su muerte, el mensaje de la banda sugiere que el hecho fue inesperado.

Oriundo de Villa María, José Luis "Pucho" Ponce se sumó a Los Tekis en 1995.

Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida...

No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento.

Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte.

La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino.

Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos.

Hoy ya no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero!!!

Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando.

Un GRACIAS ASÍ DE ENORME por tanto!!! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho manyin!!!

Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora.

Te amamos por siempre.

Los Tekis