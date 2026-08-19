IR A
IR A

Luto en la música: murió un integrante de una histórica banda argentina

Tenía 68 años e integraba el grupo desde 1995. La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales, que reflejó el dolor por su partida.

La música nacional

La música nacional, de luto por el fallecimiento del histórico intérprete cordobés.

El mundo del folklore está de luto con el fallecimiento de José Luis "Pucho" Ponce, bajista e histórico integrante de la banda Los Tekis, a los 68 años. La noticia fue confirmada este martes a través de un comunicado difundido por la banda en sus redes sociales.

El baterista murió en su casa en Texas. 
Te puede interesar:

Falleció Frank Beard, baterista de ZZ Top y miembro del Salón de la fama del Rock and Roll

La despedida estuvo acompañada por un sentido mensaje dedicado al músico, que integró el grupo desde 1995. "Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida... No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte", expresaron sus compañeros.

Ponce había nacido en Villa María, Córdoba, y durante más de 30 años fue parte del crecimiento artístico de Los Tekis, desde donde dejó una huella en distintas generaciones de seguidores.

Oriundo de Villa María, José Luis

Oriundo de Villa María, José Luis "Pucho" Ponce se sumó a Los Tekis en 1995.

De qué murió José Luis "Pucho" Ponce, bajista de Los Tekis

Si bien no se brindaron precisiones o partes médicos oficiales sobre las circunstancias exactas de su muerte, el mensaje de la banda sugiere que el hecho fue inesperado.

El comunicado de Los Tekis por el fallecimiento de José Luis "Pucho" Ponce

Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida...

No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento.

Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte.

La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino.

Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos.

Hoy ya no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero!!!

Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando.

Un GRACIAS ASÍ DE ENORME por tanto!!! Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho manyin!!!

Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora.

Te amamos por siempre.

Los Tekis

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

Rubén Blades recibió a Charly García en la previa del show en el Movistar Arena.

El encuentro de dos gigantes: Rubén Blades abrió su camarín para recibir a Charly García antes de su show

Luck Ra habló ante su público luego de ser criticado por su aspecto físico y la separación con La Joaqui.

Luck Ra lloró durante un show tras su separación de La Joaqui: "Ya sé quién soy"

IA: [R] First Breath, un espectáculo inmersivo que tendrá lugar el 22 de agosto en el Auditorio San José de CABA.
play

Quién es IA, la cantante virtual japonesa que llega por primera vez a la Argentina

La exvedette regresó a la conducción del clásico tropical para cubrir las vacaciones de su colega.

El filoso palito de Marixa Balli a Marcela Baños en su debut en Pasión de Sábado: "Yo no quiero que..."

El recuerdo de Leo Mattioli en Santa Fe.

El León de la cumbia romántica: por qué el mito de Leo Mattioli sigue más vivo que nunca

últimas noticias

El francés Isack Hadjar se lastimó una muñeca.

Un piloto no correrá el GP de Países Bajos de la F1: quién será su reemplazante

Hace menos de un minuto
Qué le decía Emilia Attías al Turco Naim.

Escándalo: se filtró la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

Hace 7 minutos
Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Reapareció Bruce Willis en el casamiento de su hija Tallulah con Justin Acee

Hace 26 minutos
El sospechoso es intensamente buscado por la policía. 

Un hombre con una máscara de muñeca maldita persiguió a una mujer al grito de: "¿Lista para morir?"

Hace 32 minutos
Piden citar como testigo a Nadia Beller en la causa ANDIS. 

Causa Andis: piden citar como testigo a Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Hace 40 minutos