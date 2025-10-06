Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada La actriz y la modelo rompieron su vínculo de forma definitiva y ahora hay muchas dudas con respecto a los hijos de Benjamín Vicuña.







La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos. Redes sociales

La actriz China Suárez y la modelo Pampita Ardohain rompieron su vínculo de forma definitiva y hay muchas preguntas por cómo cómo seguirá la familia ensamblada que comparten con el actor chileno Benjamín Vicuña, ya que la buena relación entre ellas era fundamental para una convivencia.

A través de su cuenta de X, el programa televisivo Sálvese quien pueda reveló: "La nipona no sigue más a Pampita en Instagram. Pampita aún la sigue". Con estas palabras, el ciclo de Yanina Latorre se adelantó a todos y evidenció que las redes sociales expusieron el quiebre total de la actriz y la modelo.

Al ingresar a los perfiles de Instagram de ambas exparejas de Benjamín Vicuña, esto puede corroborarse y hay muchas preguntas con respecto al futuro de Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio. Es importante remarcar que estos cinco pequeños comparten un vínculo muy cercano gracias a su padre, quien se encargó de que no exista ningún tipo de resentimiento entre ellos por lo ocurrido con Carolina Ardohain.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SQP_oficial/status/1975272284823908456&partner=&hide_thread=false La nipona no sigue más a Pampita en IG.

Pampita aún la sigue. pic.twitter.com/RZxeKMvVJP — SQP (@SQP_oficial) October 6, 2025

En las últimas horas, la China Suárez realizó múltiples cambios en su cuenta de Instagram y el unfollow a Carolina "Pampita" Ardohain parece ser una más de esas modificaciones. Por eso, se desconoce qué fue lo que ocurrió entre las madres de los hijos de Vicuña, pero lo cierto es que el problema parece estar originado del lado de la actriz radicada en Turquía con Mauro Icardi.