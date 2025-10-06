Donald Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

El presidente de Estados Unidos compartió su primera publicación en la red social tras su vuelta a la Casa Blanca. "Yo salvé TikTok", afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó su primer video en TikTok luego de su regreso a la Casa Blanca y se dirigió a los jóvenes, luego de que el gobierno del país republicano aprobara la compra de las operaciones estadounidenses de la red social por u$s14 mil millones.

En el video, Trump destacó su labor sobre la plataforma y expuso un mensaje hacia la juventud. "A todos los jóvenes de TikTok: yo salvé TikTok, así que me deben un gran favor y ahora me están viendo en el Despacho Oval y algún día uno de ustedes estará sentado en este escritorio y también hará un gran trabajo", expresó.

El mandatario estadounidense firmó el 25 de septiembre una orden ejecutiva que declara que el plan de la empresa china ByteDance para desinvertir las operaciones en Estados Unidos cumple con los requisitos de una ley del 2024. A su vez, el vicepresidente James David Vance afirmó que la transacción valora la parte estadounidense de TikTok en u$s14 mil millones .

Según reveló el portal Deadline, las compañías Oracle, Dell Technologies, Silver Lake y MGX formarán parte de un grupo para tomar el control de la red social a través de una empresa conjunta que se quedará con un porcentaje mayoritario del 45%, dividido en partes iguales. Por otro lado, el conglomerado Fox Corporation también estaría en conversaciones para sumarse como "patrocinador".

Los datos de la empresa conjunta estadounidense serán gestionados por Oracle, que ya tiene un acuerdo de nube con la plataforma. En 2024, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a desinvertir en la aplicación en Estados Unidos o a enfrentarse a una prohibición, por lo que tras el inicio del 2025, Trump tuvo que extender el plazo varias veces mientras se ultimaba el nuevo acuerdo comercial.