6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

El presidente de Estados Unidos compartió su primera publicación en la red social tras su vuelta a la Casa Blanca. "Yo salvé TikTok", afirmó.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó su primer video en TikTok luego de su regreso a la Casa Blanca y se dirigió a los jóvenes, luego de que el gobierno del país republicano aprobara la compra de las operaciones estadounidenses de la red social por u$s14 mil millones.

Lula Da Silva / Donald Trump
Te puede interesar:

Lula y Trump conversaron por teléfono, negociaron una rebaja de aranceles y acordaron reunirse pronto

En el video, Trump destacó su labor sobre la plataforma y expuso un mensaje hacia la juventud. "A todos los jóvenes de TikTok: yo salvé TikTok, así que me deben un gran favor y ahora me están viendo en el Despacho Oval y algún día uno de ustedes estará sentado en este escritorio y también hará un gran trabajo", expresó.

La publicación acumula casi 4 millones de reproducciones, además de más de 460 mil me gusta y cerca de 20 mil comentarios.

El mandatario estadounidense firmó el 25 de septiembre una orden ejecutiva que declara que el plan de la empresa china ByteDance para desinvertir las operaciones en Estados Unidos cumple con los requisitos de una ley del 2024. A su vez, el vicepresidente James David Vance afirmó que la transacción valora la parte estadounidense de TikTok en u$s14 mil millones.

Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca
Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Según reveló el portal Deadline, las compañías Oracle, Dell Technologies, Silver Lake y MGX formarán parte de un grupo para tomar el control de la red social a través de una empresa conjunta que se quedará con un porcentaje mayoritario del 45%, dividido en partes iguales. Por otro lado, el conglomerado Fox Corporation también estaría en conversaciones para sumarse como "patrocinador".

Los datos de la empresa conjunta estadounidense serán gestionados por Oracle, que ya tiene un acuerdo de nube con la plataforma. En 2024, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a desinvertir en la aplicación en Estados Unidos o a enfrentarse a una prohibición, por lo que tras el inicio del 2025, Trump tuvo que extender el plazo varias veces mientras se ultimaba el nuevo acuerdo comercial.

Embed - I SAVED TIKTOK!
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump afirma que está a días de cerrar la primera fase del plan de paz en Gaza

Donald Trump dijo que la primera fase del plan de paz en Gaza debería completarse "esta semana"

La nueva medida se aplicará primero a adolescentes de 17 años.

El gobierno de Trump le ofrece dinero a los niños migrantes que quieran irse de Estados Unidos

Luis Caputo se reúne en Washington con Scott Bessent para poder anunciar el salvataje antes de la apertura de los mercados.

Caputo se reúne con Scott Bessent en Washington para definir detalles del acuerdo con el Tesoro

Milei, junto a Trump: de su relación depende el sostén del Gobierno.

América para los norteamericanos

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Benjamín Netanyahu busca alinear posiciones con EE.UU.

Israel tomó distancia de la aceptación de Hamás para liberar a los rehenes

Rating Cero

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Wos anunció su vuelta a la música.

Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días.
play

Rockstar, DUKI desde el fin del mundo es el documental que todos ven en Netflix: qué cuenta

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

Hace 21 minutos
play

Kicillof, sobre el acto de Milei en el Movistar Arena: "Hay que despertarlo, está fuera de la realidad"

Hace 21 minutos
La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Hace 32 minutos
Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hace 42 minutos
play

Cristian Ritondo, sobre la renuncia de José Luis Espert: "Era difícil hacer campaña con él"

Hace 1 hora