Axel Kicillof, sobre el acto de Milei en el Movistar Arena: "Hay que despertarlo, está fuera de la realidad"

En medio del escándalo por la renuncia de José Luis Espert a la candidatura en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense apuntó contra el presidente Javier Milei y calificó de “insólito” el acto de campaña que encabezó en el Movistar Arena mientras el país atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años.

Apenas un día después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura bonaerense, tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado , el presidente Javier Milei volvió a subirse a un escenario en modo show. Lo hizo en el Movistar Arena, entre luces, cánticos y versiones desafinadas de Demoliendo Hoteles, No me arrepiento de este amor, El Rock del Gato y Blues del equipaje, entre otros temas. Al mismo tiempo, en el piso de C5N , Axel Kicillof criticó con dureza el acto al considerar que el Presidente "está completamente fuera de la realidad”.

“Es asombroso. Están por fuera de la realidad. Estuve recorriendo la provincia. Hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicas que este es el presidente?” , lanzó Kicillof en diálogo con Gustavo Sylvestre .

“Hay una crisis laboral, productiva, social, como la que hoy se vive en Argentina, y un gobierno serio utiliza los recursos que tiene para tratar de solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica” , agregó.

El mandatario bonaerense advirtió por la gravedad de la situación económica: “La morosidad de las familias en el sistema creció a un 5,9%, es el peor número de la crisis del 2009. Está arriba de la pandemia y se está acelerando. Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”.

Kicillof también recordó el resultado electoral de septiembre: “El 7 de septiembre Milei hizo un plebiscito de su gestión de la provincia de Buenos Aires, se involucró en la campaña, dijo que iba a pintar la provincia de violeta y perdió por 14 puntos. No aprendió nada, no escuchó nada. Es grave. En vez de cambiar, profundiza, y ahora se fue corriendo a Estados Unidos”.

Sobre la renuncia de Espert, expresó: “El 7 de septiembre a Milei se le empezó a poner un límite. Si no hubiera pasado lo que pasó en la provincia Espert seguía de candidato, porque si fuera por Milei seguía. Yo no sé si no lo bajan los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo, ahora es el gobierno de Donald Trump.”

“Hay juicios en Estados Unidos. Están pidiendo la extradición de Fred Machado y Espert lo sostenían como candidato. No lo bajaron por eso, ni por los 200.000 mil dólares, no por los viajes, ni por las mentiras que dijo, lo bajaron porque no le rinde como candidato”, continuó.

El gobernador advirtió que “el 26 de octubre hay que ponerle un límite” y subrayó: “Hay una persona presa que le pagó no sé cuántos vuelos a Espert. Están fuera de la realidad. Hoy se volvieron a perder reservas. Yo contabilizo 1.300 o 1.400 millones de dólares quemados en cuatro jornadas consecutivas mientras está Caputo en Estados Unidos, sin fecha de regreso. La situación es grave. Deberían estar encargándose y ocupándose de la economía”

Acto seguido, señaló: “Espert, Santilli, Reinhardt son el mismo proyecto, el mismo modelo. Todos a bancar a Milei y ahora con el manejo de Estados Unidos. Los diputados que votaron contra los ATN de las provincias, contra las universidades, los jubilados, las personas con discapacidad ¿con qué cara van a caminar la provincia de Buenos Aires?”, planteó.

“De continuar esta política económica nos esperan situaciones cada vez más complejas. Cuando ganamos el 7 de septiembre le pedí a Milei una reunión de trabajo porque la situación es muy compleja. Basta de agredir, golpear e insultar. Con el show del Movistar Arena le falta el respeto a la gente”, cerró Kicillof.