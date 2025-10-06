6 de octubre de 2025 Inicio
Boca emitió un parte médico sobre la delicada salud de Miguel Russo

El club xeneize informó que el DT "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado".

Por
Riquelme

Riquelme, presidente de Boca, junto a Russo.

El estado de salud del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, de 69 años, genera una profunda preocupación en el club y entre sus seguidores, a tal punto que la institución decidió emitir un parte médico oficial. El director técnico se encuentra actualmente bajo un régimen de internación domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, lidiando con un cuadro de debilidad física que lo ha marginado de sus funciones presenciales al frente del primer equipo.

Hoy disfruta del fútbol en la liga santafesina.
La creciente inquietud generada a lo largo de la jornada del lunes motivó a la dirigencia de Boca a utilizar sus canales oficiales para informar sobre la situación. En un comunicado conciso difundido en redes sociales, indicó: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento". Este parte confirma la seriedad del cuadro que atraviesa el estratega.

parte médico Boca Russo

Debido a su licencia médica, Russo delegó la dirección técnica del equipo en sus colaboradores más cercanos, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Ambos estuvieron al frente del equipo durante la más reciente presentación del xeneize, que se saldó con una contundente victoria 5-0 ante Newell's Old Boys por el Torneo Clausura el pasado domingo. Pese a su ausencia física, el cuerpo técnico aseguró que el DT se mantiene en contacto permanente y está al tanto de todas las decisiones.

Tras la goleada en el Clausura, el plantel de Boca expresó públicamente su respaldo incondicional al entrenador. Leandro Paredes, capitán del equipo, dedicó el triunfo a Russo y manifestó el sentir del grupo ante la situación. "Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", declaró el mediocampista.

En sintonía con las palabras del capitán, Úbeda también se refirió a Russo en la conferencia de prensa posterior al encuentro contra la "Lepra" rosarina. Úbeda se sumó a la dedicatoria al afirmar: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV".

