Kristalina Georgieva se comunicó con Luis Caputo: "Trabajamos para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento" El ministro de Economía le agradeció a la titular del FMI tras una conversación que mantuvieron esta tarde durante su estadía en Estados Unidos.







Kristalina Georgieva y Luis Caputo en Washington

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, celebró a través de sus redes sociales la conversación que mantuvo en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien minutos antes había tuiteado una foto de ambos y había destacado las "iniciativas de reforma" del gobierno argentino y reiterado su colaboración con la administración libertaria.

"Excelente encuentro, realmente, muchísimas gracias Krsitalina", escribió en inglés el titular del Palacio de Hacienda .

La directora del Fondo publicó: "Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma".

Excellent meeting indeed Kristalina, thank you very much!@KGeorgieva — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 7, 2025

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional había mantenido mantuvo el viernes pasado una conversación con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la que dialogaron sobre el rescate financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina.