Triple femicidio en Florencio Varela: apareció una foto de Pequeño J con Lara Gutiérrez La imagen habría sido tomada 13 días antes del crimen, en el cruce de Avenida Rivadavia y La Fuente en el barrio porteño de Flores. En la imagen aparecen otros dos hombres. Por







Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en Florencio Varela

A poco más que se descubra el triple crimen de Florencio Varela, salió a la luz una imagen del principal sospechoso, Pequeño J, junto a Lara Gutiérrez, una de las tres chicas que fueron brutalmente asesinadas.

Ahora, la Justicia analiza dicho encuentro entre la adolescente de 15 años con Tony Janzen Valverde Victoriano en el cruce de Avenida Rivadavia y Lafuente junto a otras dos personas, en Flores, se dio 13 días antes del crimen.

“Es en el lugar donde ejercía Lara la prostitución. Estaban con dos personas que la habían citado en una esquina, esquina a la cual Lara no quería ir sola”, señaló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N y detalló que dicho dato se obtiene luego de la declaración de una amiga de la adolescente.

Según detalló la joven recordó una conversación que había mantenido con Lara el 6 de septiembre. “Ese día tenía que encontrarse con dos hombres de nacionalidad boliviana en Flores. El encuentro se dio cerca de las 9 de la noche. Tras ello, Lara le aseguró a su amiga que le habían hecho una propuesta de índole sexual y que la propuesta consistía en que debía pasar 3 días a solas con ellos en un domicilio que no le especificaron en su momento”.

En la imagen que trascendió se lo ve a Pequeño J con el de campera colgando en el hombro y otro hombre a quien no se le puede ver la cara. “Esa noche, entre las 21 y las 0 horas del 6 de septiembre pasado, Lara no accedió inmediatamente, pero sí mantienen una cena en un local de comidas rápidas sobre la Avenida Rivadavia”, detalló Gabriele.

Cuándo podría darse la extradición de Pequeño J a la Argentina De acuerdo a lo informado por el periodista Diego Gabriele en C5N, la extradición e Pequeño J podría darse en menor tiempo de lo que se esperaba. En un principio se determinó que los trámites llevarían un tiempo prudencial de 60 días, sin embargo, ahora podría ser en menor tiempo. “Ayer pregunté exactamente respecto de aquello. El trámite está muy acelerado, podría tardar hasta 15 días porque la Justicia peruana quiere que el trámite se resuelva lo más rápido posible”, señaló el periodista.