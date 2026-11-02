Ni Luck Ra Ni Grego Rossello: Marta Fort reveló qué participante de MasterChef le tiró onda

La hija de Ricardo Fort sorprendió a Damián Betular al confesar un inesperado ida y vuelta con un compañero del reality de Telefe y contar por qué no prosperó.

La influencer habló sobre el participante que se le acercó "con otras intenciones".

La influencer Marta Fort sorprendió en MasterChef Celebrity al revelar que tuvo un intercambio de coqueteos con el actor Nazareno Casero , uno de sus compañeros del reality de Telefe . La confesión ocurrió durante una conversación con el jurado Damián Betular y generó sorpresa en las cocinas del programa.

Cambios en la programación de Telefe: a qué hora se emitirá MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Nazareno Casero le prestó tahini a la hija de Ricardo Fort para que pudiera continuar con su preparación. “Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí” , expresó el actor, lo que despertó la curiosidad del jurado.

“¿Vos seguís de novia?” , le preguntó Betular a Marta, después de elogiar a Nazareno. La participante sorprendió con su respuesta: “Sí, igual tiroteamos un poco” , y confirmó que había existido un acercamiento entre ambos.

“En su momento. No pequé, pero ya hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?” , explicó Marta Fort, dejando en claro que hubo un intercambio de indirectas, aunque no se concretó ningún romance con su compañero de MasterChef Celebrity.

La joven también cuestionó la falta de iniciativa del actor: “Lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá” . Mientras tanto, Nazareno Casero sospechó que hablaban de él y lanzó: “Tengo calientes las orejas, están hablando de mí” .

Marta Fort y Nazareno Casero. Telefe

Quién se quedó con el delantal negro de MasterChef este domingo 1 de noviembre

El humorista Campi fue el participante que recibió el delantal negro de MasterChef Celebrity el domingo, durante una nueva noche de beneficios del reality gastronómico que emite Telefe.

En esta oportunidad, los famosos debieron enfrentar un desafío culinario con legumbres como ingrediente principal. Cada participante presentó su preparación ante el jurado, que evaluó los platos y determinó quiénes obtendrían las distinciones de la jornada.

La periodista Karina Mazzocco consiguió la medalla dorada, uno de los reconocimientos más importantes de la noche. Por su parte, la panelista Edith Hermida se destacó con su preparación y recibió la medalla plateada.

En contraste, Campi terminó con el delantal negro, una distinción desfavorable que lo dejó comprometido en la competencia. El resultado marcó una diferencia respecto de sus compañeras premiadas durante la emisión del domingo.