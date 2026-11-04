Quién fue el quinto eliminado de MasterChef Celebrity: Grego Rosello, Diego Ramos o Mala Fama

El jurado anunció este martes la despedida de uno de los participantes más queridos y las cocinas se cargaron de emoción, por lo que consideraron que se trató una de las decisiones “más difíciles”.

La gala de eliminación de este martes en MasterChef Celebrity terminó con una nueva despedida: Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado del certamen culinario de Telefe . El desafío de la noche estuvo dedicado a los ñoquis y dejó a tres participantes al borde de la salida: Hernán Mala Fama Coronel, Grego Rossello y el actor.

"Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

Los diez participantes que llegaron con el delantal negro fueron Lizy Tagliani, Grego Rossello, Martín Campi Campilongo, Diego Ramos, Hernán Mala Fama Coronel, Josefina China Ansa, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Pablo Migliore y Sebastián Presta. Cada uno recibió una caja misteriosa con ingredientes y tuvo que elaborar su propia versión de ñoquis. Así, se presentaron preparaciones de papa, espinaca, remolacha, batata, ricota y sémola, acompañadas por distintas salsas.

Al momento de las devoluciones, tres participantes quedaron en el extremo más complicado de la competencia . Grego Rossello presentó ñoquis de espinaca y ricota con salsa de champiñones , pero recibió críticas por la textura y el tamaño. “Deberían haber sido más chicos y sutiles”, indicó Martitegui, mientras que Betular señaló que el plato era más propio de una entrada. “Que quede claro que esto no me llevó a Italia”, sumó el pastelero.

Por su parte, Mala Fama eligió una propuesta arriesgada: ñoquis de papa, batata y apio con salsa boloñesa. Betular lo definió como “un proyecto ambicioso que entró en un cuello de botella” y Martitegui le pidió que no arrojara más utensilios de cocina durante la preparación. Las devoluciones fueron mixtas y dejaron al músico entre los posibles eliminados.

Ramos fue el único de los diez participantes que eligió preparar ñoquis de sémola, acompañados con crema de champiñones, nueces y queso azul . Sin embargo, la originalidad no alcanzó para convencer al jurado. Martitegui cuestionó el uso del soplete —“eso solo se usa para hacer crème brûlée”, le aclaró el chef. “Hay algo en la salsa como que quedó medio cortada”, señaló Botana. Betular coincidió en que al plato le había faltado algo, aunque reconoció que los ñoquis estaban ricos.

Finalmente, Grego Rossello, Mala Fama y Diego Ramos quedaron frente al jurado para conocer la decisión de la noche. Fue Botana quien anunció el resultado: Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2026. El actor se despidió de sus compañeros y del jurado con unas emotivas palabras: “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”.

Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

La influencer Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar 100 mil dólares en apenas un mes. La hija de Ricardo Fort confesó la impactante cifra durante una entrevista con Mernuel en un programa de televisión por streaming y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) intentó esquivar la pregunta sobre sus gastos personales. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, adelantó con cierta vergüenza antes de revelar la suma que había gastado en solo 30 días.

Ante la insistencia de Mernuel en Fort Night Show, la influencer finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”. Sin embargo, su compañero se mostró incrédulo y respondió: “De hecho, no te creo. Para mí es más”, convencido de que la cifra podía ser todavía mayor.

Frente a las dudas, Marta Fort aclaró que los 100 mil dólares correspondían exclusivamente a gastos cotidianos y gustos personales, sin incluir compras extraordinarias. “No cuento el día que me compro un auto. Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro”, explicó.

La confesión provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su sorpresa. “Con eso vivo tres vidas”, “como dijo el padre, la guita está para disfrutarla” y “cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunas de las reacciones.