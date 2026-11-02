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Cambios en la programación de Telefe: a qué hora se emitirá MasterChef Celebrity

Ante el final de Popstars, las autoridades del canal tuvieron que modificar el prime time y agregaron un ciclo ya conocido por la audiencia. ¿Cómo queda organizada la grilla?

¿Cómo quedará la programación de Telefe?

¿Cómo quedará la programación de Telefe?

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El prime time de Telefe se modifica desde este miércoles con la llegada de Pasapalabra previo a la emisión de MasterChef Celebrity Argentina 2026. De este modo, se reordenan los ciclos nocturnos y se ajustará también a los fines de semana.

La influencer habló sobre el participante que se le acercó con otras intenciones.
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Sucede que este martes se emite la final de Popstars con la conducción de Nico Vázquez y con Nicki Nicole, Charlie García y Ángela Torres en el jurado. Ese día se conocen las elegidas para armar un grupo musical, el cual se presentará en el Movistar Arena.

Ante el último programa del ciclo musical, Telefe definió que quien reemplace el ciclo sea Pasapalabra y pasará a emitirse de lunes a domingo, de corrido, los siete días de la semana. Lo que confirma que el formato rinde todos los días.

El martes se emitirá Popstars a las 21:30 y a las 22:15 MasterChef Celebrity. En el hueco que deja el programa de Vázquez, pasará a estar Pasapalabra desde este miércoles, lo que indica que el horario del ciclo de Wanda Nara no se modifica.

"Se acostó...": sacaron a la luz un momento personal de Luck Ra que nadie sabía

El cantante Luck Ra quedó expuesto en MasterChef Celebrity (Telefe) después de que la panelista y participante del reality, Edith Hermida, revelara un detalle desconocido de su vida nocturna. La periodista sorprendió al contar a qué hora se había acostado el cantante tras una fiesta.

La confesión ocurrió durante la emisión del domingo y provocó una inmediata reacción de la conductora Wanda Nara. Todo surgió cuando la conductora le preguntó al cuartetero por su situación sentimental y su vínculo con la artista de RKT y expareja del cordobés, La Joaqui.

La periodista fue todavía más lejos y reveló una intimidad relacionada con una salida del músico. "Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana", contó Hermida, sorprendiendo a todos.

Ante semejante información, Wanda Nara quiso saber cómo conocía ese detalle personal. "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?", preguntó la conductora.

Finalmente, Edith Hermida aclaró que la información había salido del propio cantante. "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", respondió, dejando en claro cómo había conocido la anécdota que terminó exponiendo a Luck Ra en televisión.

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