Qué vieron en el celular de Ernestina Pais tras el accidente que sufrió

Un detalle dentro del teléfono hallado en las cercanías de las vías conmovió por completo a los testigos.

Los tristes detalles que se encontraron en el celular de la periodista.

La sorpresiva muerte de Ernestina Pais en un trágico accidente en la localidad de San Isidro conmocionó al ambiente artístico. La actriz se dirigía a cumplir con sus obligaciones profesionales cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa . Con el correr de las horas, comenzaron a salir a la luz los primeros detalles de la escena con la que se encontraron los testigos del hecho.

Luego de confirmar la triste noticia en la pantalla de LAM, el conductor Ángel de Brito describió un detalle desgarrador que conmovió profundamente al público. Según relató el periodista al aire, el impacto contra el vehículo Honda City que manejaba la artista fue tan violento que su teléfono celular salió despedido y quedó tirado lejos del auto, a un costado de las vías.

En medio de la desesperación por asistirla, las personas que se acercaron al lugar del siniestro notaron que el dispositivo de la panelista no paraba de sonar. “Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, reveló el líder del programa de espectáculos.

Al momento de los reiterados llamados, el reconocido director teatral ignoraba por completo la dimensión de la tragedia que acababa de ocurrir. Su insistencia telefónica se debía a que los minutos corrían y la actriz debía presentarse esa noche en el Teatro Niní Marshall para salir a escena junto al resto del elenco. La artista formaba parte de la obra “El divorcio del año” , un éxito de taquilla que compartía junto a figuras como Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino .

La inesperada pérdida dejó en un absoluto estado de shock a todos sus compañeros de la producción, quienes esperaban su arribo al complejo teatral sin sospechar el fatal destino de la conductora.

El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais

La profunda consternación por el fallecimiento de Pais se sintió con gran intensidad en el ámbito de los medios de comunicación. En los estudios de Vorterix, tres días después del trágico episodio, Mario Pergolini y Nicolás Etevenaux dedicaron un sentido bloque a homenajear a la conductora.

El diálogo, emitido en vivo este lunes, evidenció el enorme impacto emocional que generó la pérdida en quienes compartieron proyectos emblemáticos con ella, recordando especialmente su rol histórico como la primera mujer en liderar el ciclo Caiga Quien Caiga (CQC).

El conductor del programa No preguntes por Rusia abrió el bloque con notables muestras de conmoción y frases cargadas de pesar. “Tremendo lo de Ernestina Pais. La verdad que fue un golpe horrendo, ¿no? Una cosa...”, manifestó conmovido el empresario de medios. Inmediatamente, su compañero de mesa sumó su testimonio al unísono para reflejar la incredulidad ante el hecho: “Y la tragedia”.

El ida y vuelta entre ambos periodistas continuó bajo un clima de absoluto respeto y silencios que daban cuenta de la gravedad del momento. “Horrenda”, remarcó Mario Pergolini para luego añadir con tristeza: “La verdad que muy feo, muy feo. De una mujer querida además, ¿no?”.

Frente a esto, Nicolás Etevenaux ratificó el afecto generalizado que existía hacia la figura de la televisión argentina al señalar que era una persona “recontra querida, años en la TV haciendo de todo”.

Hacia el cierre de la dedicatoria, las figuras radiales pusieron en valor la personalidad de la animadora y la enorme red de contención que la rodeaba en su entorno laboral y personal. “Y aun en sus momentos, así de desgracia, todo el mundo como intentando que salga”, evocó el exconductor de CQC.