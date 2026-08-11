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"La lucha recién empieza": una figura de Telefe dio detalles sobre su salud

Tras varios días de incertidumbre, la protagonista pasó una etapa crítica de su recuperación y contó qué viene ahora.

Una integrante de la señal de aire

Una integrante de la señal de aire ,ostró su franca recuperacion tras atravesar un complejo estado de salud.

Denisse González, ex participante de Gran Hermano, recibió el alta de la Clínica Bazterrica después de varios días de internación y confirmó que continuará bajo controles médicos. La joven compartió un video en Instagram para agradecer el acompañamiento de sus familiares, amigos y seguidores.

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Después de tantos días, por fin puedo decirlo. Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza”, expresó Denisse. Además, adelantó que deberá regresar al hospital con frecuencia y realizarse controles diarios.

La ex Gran Hermano también contó su emoción por volver a su casa: “Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez”. Sin embargo, remarcó que su recuperación todavía continúa y pidió prudencia ante la falta de un diagnóstico confirmado públicamente.

El posteo de Denisse en Instagram.

El posteo de Denisse en Instagram.

En sus historias, agregó: “Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo”. Por el momento, Denisse no brindó detalles sobre la causa de su cuadro y se limitó a explicar que seguirá acompañada por profesionales.

Qué dijo Bautista Mascia tras el alta de Denisse González

Bautista Mascia, pareja de Denisse y ganador de Gran Hermano, también confirmó la noticia y agradeció el apoyo recibido durante las últimas semanas. “Ya saben por Denu que hoy le dieron el alta”, comunicó a través de sus redes sociales.

El cantante destacó especialmente el acompañamiento de los seguidores: “Quería agradecerles a todos por el apoyo que le dieron durante estas semanas”. También reconoció que muchas personas se preocuparon por su propio estado durante la internación.

Fueron muy cálidos y los sentimos muy cerca. GRACIAS! Ojalá todo mejore pronto”, expresó Bautista. Su mensaje coincidió con el de Denisse: el alta representa un alivio, pero el proceso médico todavía no terminó.

La publicación de Bautista en X.

La publicación de Bautista en X.

La situación continúa bajo seguimiento médico y, según las propias declaraciones de Denisse, todavía no se conoce públicamente la causa de su cuadro. La joven deberá continuar con análisis, controles y cuidados, mientras atraviesa la recuperación desde su casa.

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