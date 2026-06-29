Por qué Guillermina Valdés no fue al último adiós de Ernestina Pais

La empresaria y modelo contó el motivo de su ausencia en la despedida de la conductora y recordó con emoción el vínculo que compartían.

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y especialmente entre quienes compartieron su vida artística con ella. La conductora, periodista y actriz falleció el pasado viernes tras un trágico accidente ferroviario en San Isidro , cuando el vehículo que conducía fue impactado por una formación del Tren de la Costa . Entre las personas más movilizadas estuvo Guillermina Valdés , quien había construido un vínculo muy cercano con Ernestina durante la obra El divorcio del año .

Aunque varios integrantes del elenco, como José María Muscari, Fabián Vena, Rochi Igarzábal, Juan Palomino y Diego Ramos , acompañaron la despedida en la sala velatoria y luego en el Cementerio de la Chacarita , Valdés decidió no asistir personalmente.

La actriz explicó los motivos de su ausencia en una entrevista con Moria Casán en el programa La Mañana con Moria , emitido por El Trece , donde habló desde la emoción sobre la relación que tenía con la fallecida conductora. Guillermina remarcó que la decisión no tuvo que ver con una falta de cariño, sino con una forma personal de atravesar el duelo por alguien con quien había compartido un período muy especial.

“ Es injusto por su alegría, por su agradecimiento a este momento personal. La vida le estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo ”, expresó Valdés al recordar a Ernestina. También reveló que Pais estaba muy entusiasmada con su nueva etapa como actriz: “ Ella me decía: ‘No me imaginaba que en este momento de mi vida iba a comenzar una carrera como actriz’ ”.

Guillermina contó además que el vínculo continuó después de abandonar la obra por motivos laborales. “ Yo me abrí porque no podía irme de gira. Fue un duelo que hicimos juntas, un cierre, pero seguimos hablando hasta hace tres días ”, relató. La actriz destacó que la amistad había nacido hacía aproximadamente siete u ocho meses y que seguían muy unidas: “ Nos queremos mucho y quiero mucho a su hijo ”.

Uno de los momentos más impactantes de su relato fue cuando recordó un encuentro con Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, pocas horas antes de la tragedia. “Fui a la peluquería y nos sacamos una foto. Él se la mandó a la mamá y, a las tres horas, me enteré de la noticia”, contó visiblemente afectada. Y agregó: “Había estado con su hijo dándome besos y abrazos. Lo amo a Beni”.

Qué reveló la autopsia de Ernestina Pais

La investigación por la muerte de Ernestina Pais avanzó con los primeros resultados de la autopsia, que confirmaron que la conductora falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el accidente ferroviario ocurrido en Acassuso, San Isidro. El informe preliminar determinó que la causa principal del fallecimiento fue un traumatismo encefalocraneano grave producto del impacto.

Según los datos incorporados a la causa judicial, el examen forense estableció que la periodista sufrió lesiones severas tras el choque entre su automóvil y una formación del Tren de la Costa. Fuentes judiciales indicaron que el informe ya fue entregado a la fiscal que interviene en la investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio.

El accidente ocurrió cuando el vehículo que conducía Pais fue embestido en un paso a nivel de la zona norte del Gran Buenos Aires. Las primeras pericias y registros de cámaras forman parte del expediente y son analizados para reconstruir la secuencia previa al impacto. La investigación continúa abierta mientras se esperan estudios complementarios.