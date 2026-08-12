Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi con Inter Miami

El capitán de la Selección argentina publicó un sentido mensaje tras la muerte de su padre, Jorge, y reveló sus interrogantes sobre la continuidad de su carrera futbolística en pleno momento de dolor.

En el sentido mensaje de Lionel Messi por la muerte de su padre Jorge , el capitán de la Selección argentina expresó: "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más" . Sin embargo, todavía lo une un contrato a Inter Miami , el equipo cuya camiseta defiende desde julio de 2023.

En uno de los pasajes más fuertes del texto, el rosarino puso en duda su continuidad en el fútbol. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más" , escribió.

Messi contó que su padre lo acompañó desde sus primeros pasos en el deporte y lamentó que haya muerto cuando, según consideraba, faltaba poco para terminar de compartir su carrera. "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?" , expresó.

Lionel Messi tiene contrato con el Inter Miami CF hasta diciembre de 2028 , cuando finalice la temporada de la Major League Soccer (MLS). El rosarino firmó una renovación de su vínculo con el club de Florida en octubre de 2025. Para entonces, tendrá 41 años.

No obstante, el contrato incluye una cláusula de salida disponible al término de cada temporada , lo que le permite evaluar su continuidad año a año de forma libre.

Cuándo podría volver a jugar Messi en Inter Miami

Inter Miami enfrentó este miércoles a León por la Leagues Cup sin Messi, que quedó al margen luego de su viaje a la Argentina. El equipo continuará con su calendario y tendrá rápidamente otra oportunidad para contar con su máxima figura.

El próximo compromiso será el sábado a las 21:30 contra Nashville por la Major League Soccer. Ese encuentro aparece como la primera posibilidad concreta para que Messi vuelva a tener minutos después de su ausencia por la muerte de su padre.

En caso de que el argentino no esté disponible para ese partido, su regreso podría producirse el miércoles 19 de agosto, cuando Inter Miami reciba a Philadelphia, también por la MLS. La decisión final estará vinculada a cómo se encuentre Messi después de los últimos días y a la evaluación que realice junto al cuerpo técnico.

El comunicado completo de Lionel Messi sobre la muerte de su papá

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseñó y los educó como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.