Tensión en vivo: el cruce entre Mariano Closs y Oscar Ruggeri por la intimidad de Morena Beltrán y Lucas Blondel Una pregunta inesperada abrió un incómodo intercambio al aire en un reconocido programa deportivo. Agregar C5N en









En un programa deportivo, hubo un encontronazo entre el conductor y el ex futbolista por la pareja de la comentarista.

Un momento de tensión se vivióen F90, por ESPN, tras jugarse la fecha 4 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En dicho programa, el conductor Mariano Closs marcó un límite frente a una pregunta sobre la vida privada de Lucas Blondel, pareja de la periodista y panelista Morena Beltrán.

El intercambio involucró a Oscar Ruggeri, quien defendió el tono informal del programa y aseguró tener cierta confianza con el futbolista de Huracán, que viene de ser parte del triunfo del Globo en el clásico porteño ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. La discusión terminó exponiendo dos posturas diferentes que dieron que hablar.

Qué fue lo que dijo Ruggeri Closs fue quien primero advirtió sobre el rumbo que estaba tomando la conversación. “Nos metimos en la casa de la señora y el señor”, lanzó en referencia a Morena Beltrán y Lucas Blondel, antes de intentar llevar nuevamente el tema hacia el fútbol.

El conductor explicó que no consideraba apropiado realizarle al jugador preguntas personales. “Una cosa es que hablemos con Morena y otra cosa es con Blondel, que yo no tengo confianza para preguntarle”, sostuvo Closs.

Morena Beltrán y Lucas Bondel. Redes sociales Luego fue todavía más específico: “Yo no tengo la confianza para decirle ‘Lucas, ¿querés ser papá?’. No le puedo... A Blondel no lo conozco”. De esta manera, dejó claro que para él la relación profesional con Beltrán no implicaba tener la misma confianza con su pareja.

Ruggeri respondió defendiendo el estilo del programa y reveló que mantiene contacto con el futbolista. “En este programa se habla de fútbol y por ahí alguna cosita que hay que hacer. Yo chateé algo con él”, explicó el exdefensor. Lejos de profundizar el enfrentamiento, Ruggeri cerró el intercambio con humor y volvió a formular la pregunta que había generado la discusión: “¿Querés ser papá? Es una pregunta...”. El momento provocó un particular cruce entre los integrantes de F90.