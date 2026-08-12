Lionel Messi reveló qué fue lo que pasó con la enfermedad de Jorge durante el Mundial 2026

"Tanto me pedías que juegue el último y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", lamentó el rosarino en un sentido posteo donde recordó que "cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje".

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , despidió este miércoles a su padre, que falleció el fin de semana en Rosario Por medio de un sentido mensaje , reveló que pasó con la enfermedad de Jorge durante el Mundial 2026. "Antes de empezar fue cuando peor te pusiste", señaló, previo a recordar que " cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje ".

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", se pronunció el rosarino respecto a las primeras sensaciones vividas en la Copa del Mundo.

A la vez, detalló que "cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje . Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad". "Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", completó Messi.

En uno de los pasajes más fuertes del mensaje, el capitán de la Selección argentina puso en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más” , escribió.

La foto que compartió Lionel Messi en sus redes sociales para despedir a su padre.

Messi contó que su padre lo acompañó desde sus primeros pasos en el deporte y lamentó que haya muerto cuando, según consideraba, faltaba poco para terminar de compartir su carrera. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?” , expresó.

La previa de los jugadores de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. X (@HQpcrt)

El jugador también recordó cuánto había insistido Jorge para que disputara el último Mundial. Según relató, días antes del comienzo del torneo su estado de salud había empeorado considerablemente. Sin embargo, Messi mantenía la esperanza de llegar a la final para que su padre pudiera viajar y verlo jugar.

El comunicado completo de Lionel Messi

Necesito una nota con la carta que publicó este miércoles Lionel Messi a su papá, quien falleció el sábado pasado a los 68 meses. Usar citas directas e indirectas. Que en los primeros párrafos se cuente que puso en duda su continuidad en el fútbol.

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educó como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.