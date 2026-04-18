¿Qué tiene Mirtha Legrand? Nacho y Juana Viale rompieron el silencio sobre su salud La conductora generó preocupación ya que no pudo grabar su programa de los sábados, y debió ser reemplazada por la hija de Marcela Tinayre. La actriz y el productor llevaron tranquilidad al público. + Seguir en







Los nietos de la conductora bajaron el tono a la preocupación en el espectáculo. Redes sociales

El entorno de Mirtha Legrand rompió el silencio y aclaró qué es lo que tiene la conductora, que este viernes por la mañana tuvo que cancelar la grabación de su programa por un problema de salud, ya que sigue "en reposo".

La presentadora tiene 99 años, por lo que su indisposición llevó alarma a todo el espectáculo. "Está muy bien, tiene un poco de tos y resfrío porque fue al teatro y con el aire se enfrió bastante", aclaró su nieta Juana Viale, hija de Marcela Tinayre.

"La Chiqui" ama su trabajo y la televisión pero, esta vez, le indicaron que se aleje por un tiempo de las cámaras. "Por eso hoy le dijeron que se tenía que quedar haciendo reposo", agregó la actriz.

Primero se supo que Juana Viale, su nieta y conductora de Almorzando con Juana, se haría cargo de grabar su programa y el de su abuela, La Noche de Mirtha, ambos en El Trece.