Flor de la V reveló cuál fue el nombre había elegido primero y contó cómo es el duro proceso para hacer el cambio

La artista recordó el difícil camino hacia la aceptación, la lucha por la inclusión de las personas trans y cómo fue la noche que finalmente escogió el nombre que lleva hoy en día.

“Primero me había llamado Karen, pero para ese momento, ya era un montón”, reveló Flor de la V

Florencia de la V abrió su corazón al ser invitada en la mesa de Mirtha Legrand, quien le preguntó por su pasado y por qué eligió el nombre que hoy lleva, tras un largo proceso en la lucha por la identidad y el derecho a ser reconocida.

El proceso no fue fácil y estuvo cargado de años de angustia tanto en el ámbito familiar como social. Ahora, después de mucho tiempo y durante una charla en La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora le preguntó de dónde surgió el nombre que hoy lleva.

“ Primero me había llamado Karen. Pero para ese momento, ya era un montón, me parecía que era demasiado fuerte ”, reveló sobre cómo fueron esos tiempos para lograr encontrar identidad en un contexto totalmente distinto al de hoy en día y confesó su nombre llegó de la mano de amistades: “Florencia fue con un grupo de amigos, porque es dificilísimo el nombre. Es cambiar tu vida de la noche a la mañana . Y salió una noche que estábamos ahí divirtiéndonos y fue Florencia. Ahí nació mi bautismo”.

En esa línea, hoy con su documento en mano, la artista celebró poder portar dicho nombre y destacó que “ya lo tengo con la ley de identidad de género, lo tengo en mi DNI, con mi apellido. Amo este país por todas las conquistas que hemos tenido”.

Si bien reconoció que desde mucho tiempo la sociedad la reconocía como De la V, poder tener su documento, también aseguró que no la representaba y era una herida abierta: “Para la gente yo era Florencia de la V, pero vos no sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”.

De igual modo, subrayó que la lucha y el avance legal generó un alivio personal y una herramienta de reparación colectiva para muchas personas trans: “Para mí ayudó a tanta gente, a tantas personas, porque la identidad es fundamental. En nuestro país, con todo lo que significan los desaparecidos y la historia, es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”.

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Fuerte reclamo de Mirtha Legrand a Martín Bossi: "Feo lo que dijiste"

Si hay algo que caracteriza a Mirtha Legrand es que no tiene problema en hacer todas las preguntas que le surgen sin ningún tipo de sutileza, y esta vez su víctima fue Martín Bossi durante el vivo de La Noche de Mirtha (El Trece) y no lo perdonó. ¿Qué pasó?

Mirtha estaba elogiando al actor por su presente profesional y el éxito de su obra La cena de los tontos, pero en ese instante la conductora se acordó, cambió el tono de la conversación y lanzó el reproche: “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? O algo así. Una palabra horrible”.

Con cara de sorpresa, el humorista se defendió y cuando intentó aclarar que y le explicó que “vos lo interpretaste mal”, Mirtha lo interrumpió: “¡Era feo lo que dijiste!”. Fue entonces cuando Bossi se corrigió rápidamente: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, aceptó la conductora, dando por cerrado el tema y siempre en tono de risas y momento amistoso.