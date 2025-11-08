IR A
IR A

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Con un elenco de lujo y una mirada profundamente humana sobre el mito del monstruo, la producción reinterpreta el clásico desde la belleza, la tragedia y la pregunta eterna: ¿quién es realmente el monstruo, la criatura o quien la crea?.

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix? El cineasta reinterpreta el mito de Mary Shelley desde una mirada más humana y desgarradora.

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
Te puede interesar:

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

La producción acaba de llegar al streaming tras su paso por festivales internacionales y ya es una de las películas más comentadas del momento. El guion combina terror gótico, drama psicológico y una estética visual imponente, sello característico de Del Toro. La cinta retoma el espíritu original de Mary Shelley, enfocándose más en la humanidad de la criatura que en su monstruosidad.

Con respecto a la crítica especializada: “Guillermo del Toro lleva al éxtasis su amor por el monstruo. Una fábula delicada y espectacular.”, expresó Luis Martínez del medio El Mundo. Por su lado, Tommaso Koch de El País dijo: “Una experiencia enorme… una mirada tierna y empática al monstruo. El cuento de miedo se ha llenado de amor.”

Frankestein

Sinopsis de Frankenstein, la película del momento de Netflix

Victor Frankenstein es un joven científico brillante y obsesivo que, decidido a desafiar a la muerte, logra crear una criatura humanoide a partir de restos de cadáveres. Aunque su experimento es una proeza científica, Frankenstein rechaza a su creación al considerarla defectuosa e incapaz de pensar por sí misma.

Herida por el abandono y el rechazo, la criatura se rebela contra su creador, dando paso a un relato profundamente emocional sobre el miedo, la soledad y la necesidad de ser visto y amado.

Tráiler de Frankenstein

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix

Reparto de Frankenstein

  • Jacob Elordi como La Criatura
  • Oscar Isaac como Victor Frankenstein
  • Mia Goth como Elizabeth Lavenza
  • David Bradley como Doctor Waldman
  • Christoph Waltz como Profesor Krempe
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película se anima a plantear temas incómodos y críticas sociales.
play

Está en Netflix y tiene una historia dramática y sensual: no te la podés perder

La producción se enfoca en los conflictos personales y laborales que marcaron la vida del protagonista.
play

Está basada en hechos reales y es una serie de solo 4 capítulos que la rompe en Netflix

Las Películas que son tendencia por la profundidad de sus historias
play

Suspenso en época de redes sociales: cuál es la película de terror que es lo más visto de Netflix

Desconectada (Missing) es un largometraje dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick.
play

De qué se trata Desconectada, la película de terror y suspenso que sorprende a todos en Netflix

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
play

Pocos la valoran y es una tremenda serie de humor negro: está en Netflix y tiene una sola temporada

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

últimas noticias

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Por qué apagar el Wifi del celular antes de ir a dormir es una práctica que todos deberíamos hacer

Hace 13 minutos
Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Hace 16 minutos
Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Hace 18 minutos
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Hace 24 minutos
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Hace 34 minutos