¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix Con un elenco de lujo y una mirada profundamente humana sobre el mito del monstruo, la producción reinterpreta el clásico desde la belleza, la tragedia y la pregunta eterna: ¿quién es realmente el monstruo, la criatura o quien la crea?.







¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix? El cineasta reinterpreta el mito de Mary Shelley desde una mirada más humana y desgarradora.

La producción acaba de llegar al streaming tras su paso por festivales internacionales y ya es una de las películas más comentadas del momento. El guion combina terror gótico, drama psicológico y una estética visual imponente, sello característico de Del Toro. La cinta retoma el espíritu original de Mary Shelley, enfocándose más en la humanidad de la criatura que en su monstruosidad.

Con respecto a la crítica especializada: “Guillermo del Toro lleva al éxtasis su amor por el monstruo. Una fábula delicada y espectacular.”, expresó Luis Martínez del medio El Mundo. Por su lado, Tommaso Koch de El País dijo: “Una experiencia enorme… una mirada tierna y empática al monstruo. El cuento de miedo se ha llenado de amor.”

Frankestein Sinopsis de Frankenstein, la película del momento de Netflix Victor Frankenstein es un joven científico brillante y obsesivo que, decidido a desafiar a la muerte, logra crear una criatura humanoide a partir de restos de cadáveres. Aunque su experimento es una proeza científica, Frankenstein rechaza a su creación al considerarla defectuosa e incapaz de pensar por sí misma.

Herida por el abandono y el rechazo, la criatura se rebela contra su creador, dando paso a un relato profundamente emocional sobre el miedo, la soledad y la necesidad de ser visto y amado.

Tráiler de Frankenstein Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix Reparto de Frankenstein Jacob Elordi como La Criatura

Oscar Isaac como Victor Frankenstein

Mia Goth como Elizabeth Lavenza

David Bradley como Doctor Waldman

Christoph Waltz como Profesor Krempe