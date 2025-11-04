IR A
IR A

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta nueva serie de Netflix es la que todos están comentando con apenas siete capítulos, en un thriller que mezcla venganza, crimen y ambición.

Una serie nueva de Netflix.

Una serie nueva de Netflix.

Una serie nueva de Netflix llegó para sacudir al público con una historia de crimen, ambición y traición ambientada en uno de los escenarios más atractivos y contradictorios de Europa. Se trata de El imperio de Ámsterdam, una producción neerlandesa que ya figura entre las más vistas de la plataforma.

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
Te puede interesar:

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

Su trama combina el magnetismo del poder con la crudeza del comercio ilegal, explorando el precio que las personas están dispuestas a pagar por mantener su dominio.

Creada por Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen y Piet Matthys, la serie retrata la caída moral de sus protagonistas a través de un mundo donde el dinero y la venganza se confunden con los sentimientos más íntimos. El resultado es un thriller tenso, de siete capítulos, que deja al espectador preguntándose hasta qué punto el amor puede sobrevivir al poder.

Sinopsis de El imperio de Ámsterdam, la serie estreno de Netflix

Desde el primer episodio, El imperio de Ámsterdam deja claro que no se trata de una historia convencional de crimen. Su eje está en Jack van Doorn (interpretado por Jacob Derwig), un empresario que construyó un vasto imperio de coffeeshops en la ciudad, bajo el nombre “Jackal”. Lo que comenzó como un negocio legítimo dentro de la tolerante cultura del cannabis en los Países Bajos, pronto se convierte en un terreno donde los límites entre lo legal y lo criminal se difuminan.

La serie expone cómo Jack, un hombre brillante y calculador, alcanza la cima solo para descubrir que la traición puede provenir del lugar menos esperado: su propio hogar. Su esposa Betty, interpretada magistralmente por Famke Janssen, descubre su infidelidad y decide tomar venganza de una manera devastadora.

Cada capítulo de la nueva serie de Netflix ahonda en cómo el deseo de conservar lo construido puede ser más destructivo que la ambición inicial. Betty no busca solo justicia emocional; busca destruir el mundo que su esposo levantó, pieza por pieza, hasta hacerlo caer. Su plan se ejecuta con inteligencia y frialdad, lo que convierte a Famke Janssen en el corazón oscuro de la historia. Su actuación es tan potente que muchos críticos ya la señalan como una de las interpretaciones más intensas de su carrera.

Uno de los mayores aciertos visuales de El imperio de Ámsterdam es su ambientación. La serie transforma la ciudad en un personaje más: una urbe bella pero ambigua, donde la tolerancia convive con el delito y el lujo se mezcla con la oscuridad. Las calles húmedas, los canales iluminados por luces artificiales y los interiores cargados de sombras refuerzan la atmósfera de un mundo que vive al límite.

el imperio

Tráiler de El imperio de Ámsterdam

Embed - EL IMPERIO DE AMSTERDAM | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 30 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de El imperio de Ámsterdam

  • Famke Janssen
  • Jacob Derwig
  • Elise Schaap
  • Jade Olieberg
  • Yannick van de Velde
  • Jesse Mensah
  • Bart Slegers
  • Romana Vrede
  • Victor Löw
  • Raymond Thiry
imperioooo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.
play

Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes

El éxito que todos quieren ver en Netflix.
play

Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Una producción brasileña es furor en Netflix.
play

Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 9 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 18 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 30 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 52 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 59 minutos