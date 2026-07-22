Nicolás Maduro volvió a presentarse ante los tribunales de Nueva York: el juicio iniciará en 2027

El presidente de Venezuela detenido por Estados Unidos, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para fijar el calendario del proceso judicial por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. El juez Alvin Hellerstein determinó que el juicio iniciará el 1° de junio de 2027.
Tanto Maduro como Flores se habían declarado inocentes el 5 de enero en la primera audiencia, dos días después de su captura en Caracas en el contexto de un ataque ordenado por Donald Trump. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el abogado defensor, Barry Pollack, habían anticipado que pedirían que el juicio inicie en junio del próximo año, según un documento judicial del Departamento de Justicia al que accedió CNN.
Los procedimientos, según el calendario propuesto, se llevarían a cabo entre septiembre y marzo de 2027. "Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse", consideró Pollack tras la audiencia de este miércoles en respuesta a las dudas del juez en torno a que las partes puedan apegarse a las fechas que propusieron para presentar pruebas, testigos y expertos.
La audiencia de este miércoles duró apenas minutos y Flores se retiró de la sala de la corte antes que Maduro, quien se quedó hablando un tiempo extra con su abogado. El único objetivo era acordar el calendario para el juicio.
La declaración de Nicolás Maduro días después de ser capturado por Estados Unidos
El depuesto presidente de Venezuela declaró ante el tribunal de Nueva York que es "inocente" de todos los cargos que le imputan narcoterrorismo y se consideró "un prisionero de guerra".
"Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí", afirmó el líder chavista ante el juez Alvin Hellerstein y, durante la lectura de cargos, repitió: "No soy culpable, soy un hombre decente". "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", detalló Maduro.
El líder chavista enfrenta cuatro cargos federales entre los que se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. "Tengo el escrito de la acusación", interrumpió Maduro mientras el secretario leía las acusaciones.
Las acusaciones las formuló la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en 2020 y plantean que el dirigente encabezó el Cartel de los Soles, una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas vinculada con organizaciones criminales y armadas en América.