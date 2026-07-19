19 de julio de 2026 Inicio
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Otra impresionante largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica para ganar tres posiciones

El argentino que largó 11°, logró superar, entre otros, a su compañero Pierre Gasly. Tras la salida, hubo un auto seguridad por un choque entre Lewis Hamilton y George Russell.

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Otra impresionante largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica para ganar tres posiciones

Una vez más, Franco Colapinto tuvo otra impresionante largada en el Gran Premio de Bélgica: escaló 3 posiciones y se metió en el top ten.

Franco Colapinto logró sumar puntos en 6 de las 10 fechas del 2026.
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En una gran carrera, Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y sumó otro punto

El argentino había largado 11° en el circuito Spa-Francorchamps, pero cuando se pusieron las luces verdes tuvo la estrategia de mantenerse en su lugar derecho y escaló hasta el octavo, donde logró superar a su compañero Pierre Gasly, quien largó 10°, y en la primera curva hizo una gran maniobra para no chocar con Gabriel Bortoleto y Liam Lawson.

La maniobra del argentino quedó registrada no solo en las cámaras oficiales, sino también en el on board del monoplaza del argentino y rápidamente se viralizó en las redes sociales, destacando una gran combinación de reflejos y precisión ganar posiciones evitando cualquier tipo de incidente, algo que no sucedió metros más adelante en los primeros lugares.

El choque de Hamilton y Russell en el Gran Premio de Bélgica

Más adelante, Lewis Hamilton y George Russell protagonizaron el primer choque que activó la aparición del safety car en el inicio de la jornada.

En la curva 5, el piloto de Ferrari intentó defender su posición, pero terminó tocando la esquina trasera derecha del Mercedes y así enviar a Russell fuera de la pista. Tras ello, el multicampeón logró continuar, pero el británico compañero de Kimi Antonelli se retiró en el acto, provocando la salida del coche de seguridad durante las cuatro vueltas siguientes.

Por este incidente, finalmente el ex – Mercedes terminó recibiendo una penalidad de 5 segundos.

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