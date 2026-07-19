Otra impresionante largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica para ganar tres posiciones El argentino que largó 11°, logró superar, entre otros, a su compañero Pierre Gasly. Tras la salida, hubo un auto seguridad por un choque entre Lewis Hamilton y George Russell. Por Agregar C5N en









Una vez más, Franco Colapinto tuvo otra impresionante largada en el Gran Premio de Bélgica: escaló 3 posiciones y se metió en el top ten.

El argentino había largado 11° en el circuito Spa-Francorchamps, pero cuando se pusieron las luces verdes tuvo la estrategia de mantenerse en su lugar derecho y escaló hasta el octavo, donde logró superar a su compañero Pierre Gasly, quien largó 10°, y en la primera curva hizo una gran maniobra para no chocar con Gabriel Bortoleto y Liam Lawson.

La maniobra del argentino quedó registrada no solo en las cámaras oficiales, sino también en el on board del monoplaza del argentino y rápidamente se viralizó en las redes sociales, destacando una gran combinación de reflejos y precisión ganar posiciones evitando cualquier tipo de incidente, algo que no sucedió metros más adelante en los primeros lugares.

Que bestialidad es Franco en las largadas. Colapinto pasó del P11 al P8. pic.twitter.com/SY2qEcgyo9 — Manuel Otero (@MaanuOtero) July 19, 2026 El choque de Hamilton y Russell en el Gran Premio de Bélgica Más adelante, Lewis Hamilton y George Russell protagonizaron el primer choque que activó la aparición del safety car en el inicio de la jornada.

En la curva 5, el piloto de Ferrari intentó defender su posición, pero terminó tocando la esquina trasera derecha del Mercedes y así enviar a Russell fuera de la pista. Tras ello, el multicampeón logró continuar, pero el británico compañero de Kimi Antonelli se retiró en el acto, provocando la salida del coche de seguridad durante las cuatro vueltas siguientes.