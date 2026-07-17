La Fórmula 1 corre en el Gran Premio de Bélgica: las reformas a Spa-Francorchamps, el circuito más peligroso

Aunque su esencia se mantiene intacta, el trazado cambió para siempre después de una serie de accidentes que obligaron a replantear la seguridad de una de las carreras más queridas por pilotos y fanáticos. Los desafíos que afrontará Franco Colapinto.

La carrera princial del Gran Premio de Bélgica será el domingo 19 a las 10, hora argentina.

Cada vez que la Fórmula 1 llega a Bélgica aparece la misma sensación: Spa-Francorchamps representa la historia y la velocidad como pocos escenarios del mundo. Sus más de siete kilómetros entre los bosques de las Ardenas, el clima impredecible y la mítica combinación de Eau Rouge y Raidillon lo convirtieron en un circuito que todos los pilotos sueñan con correr, pero que también más adrenalina .

Colapinto fue 15° en la práctica libre en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

Diseñado en el año 1920, pero creado finalmente al año siguiente, el trazado original tenía 14.120 metros de longitud, y recorría las carreteras públicas de la región. Sin embargo, en 1978, el dibujo se redujo a la mitad por motivos de seguridad donde se agregó una sección del trazado permanente que enlazaba las partes alta y baja del circuito. Con el paso de los años, el circuito fue modificado varias veces.

Desde su primera carrera en total 49 pilotos -de diferentes categorías- y cuatro comisarios murieron allí, ya sea de forma inmediata o por las heridas que sufrieron, que acabaron siendo mortales.

El 31 de agosto de 2019, durante una carrera de Fórmula 2, el francés Anthoine Hubert murió tras un violento accidente ocurrido en la salida de Raidillon, sin dudas uno de los decesos que más marcó el circuito en la Fórmula 1 y que hizo que, desde entonces, cada presentación no sea uno más.

Aquel día, Hubert se accidentó en la primera de las dos carreras que tenía programada la F2 en dicho circuito, en el preciso momento en que los propios pilotos de F1 estaban en los alrededores de la pista, incluso algunos de ellos brindando entrevistas a los periodistas.

En los primeros metros de la segunda vuelta, Giuliano Alesi perdió el control de su monoplaza y golpeó el muro. Los restos de su coche, incluido el alerón trasero, quedaron esparcidos en la pista y terminaron provocando un choque en cadena.

Con la visibilidad reducida, el francés tocó la rueda trasera derecha de Ralph Boschung, impactó contra las barreras en la curva Raidillon y terminó atravesado en el asfalto. Lamentablemente, recibió un durísimo golpe por parte de Juan Manuel Correa, quien también había golpeado los restos del monoplaza de Alesi y no llegó a esquivarlo. Los dos autos quedaron destrozados y el francés falleció poco después, en el hospital.

Sin embargo, su deceso no fue el último en esta pista, ya que, en 2023, Dilano Van’t Hoff, un joven piloto neerlandés de 18 años también murió en un brutal accidente bajo la lluvia en el circuito de Spa. Aunque el accidente ocurrió en circunstancias diferentes, volvió a instalar la discusión sobre la visibilidad cuando llueve, uno de los problemas históricos del circuito belga. A partir de entonces varios pilotos de Fórmula 1 insistieron en que las mejoras eran positivas, aunque todavía quedaban aspectos por revisar.

Dos años más tarde comenzaron las obras de remodelación más importantes que recibió Spa en décadas, que contó con una inversión cercana a los 80 millones de euros y fueron inauguradas en 2022.

La Fórmula 1 corre en Bélgica: ¿qué cambió en Spa?

A diferencia de otros circuitos, la decisión no fue modificar las curvas históricas. La secuencia de Eau Rouge y Raidillon continúa siendo exactamente igual desde el punto de vista del trazado, pero se apuntó a otra modificación: hacer que, si ocurre un accidente, sus consecuencias sean menores.

Las principales reformas incluyeron una ampliación de las escapatorias en Eau Rouge-Raidillon, el reemplazo de grandes zonas asfaltadas por camas de grava, para desacelerar los autos antes de impactar, la instalación de nuevas barreras de protección, el rediseño de los muros de contención, la ampliación de las zonas de escape en sectores como La Source, Les Combes, Blanchimont y Stavelot y hasta construcción de nuevas tribunas e infraestructura para espectadores.

De igual modo, estas reformas no terminaron con el debate ya que los pilotos siguieron expresando su preocupación por el trazado. “Tenemos que seguir aprendiendo”, pronunció Lewis Hamilton después de la muerte de Hubert y consideró que era necesario continuar trabajando para mejorar la seguridad sin perder la esencia del deporte.

Incluso, después de la muerte de Van ’t Hoff, Charles Leclerc, amigo cercano de Hubert, reconoció que las reformas habían sido importantes, pero afirmó que aún existían aspectos que podían perfeccionarse, especialmente relacionados con la visibilidad en condiciones de lluvia.

Por su parte, George Russell, director de la Asociación de Pilotos (GPDA), remarcó que el principal problema no era el diseño del circuito, sino correr cuando el spray impide ver a los autos que vienen por delante.

Esa postura también fue compartida por otros pilotos, quienes señalaron que la tecnología de los monoplazas actuales genera una cortina de agua mucho mayor que décadas atrás.

El homenaje de Pierre Gasly a su amigo Anthoine Hubert

Desde la muerte de Anthoine Hubert, año a año Pierre Gasly, quien tenía una gran relación de amistad con el piloto del equipo Arden International, convoca a todos sus colegas a realizar una carrera a modo de homenaje.

Cada vez que pasa por la curva de la trágica muerte deja un ramo de flores y se toma su tiempo para recordarlo a él y a Van ’t Hoff.

“Siempre en nuestros corazones. Orgulloso de mi deporte en un día como hoy, al ver a tanta gente reunida para recordar a nuestros dos campeones, Anthoine y Dilano. Gracias a todos los que vinieron”, expresó el piloto de Alpine en la previa del inicio de la 10° fecha.

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Gran Premio de Bélgica, un circuito que sigue siendo único

Más allá de las reformas que lograron aumentar la seguridad, se logró que el circuito belga siga manteniendo su esencia, convirtiendo así a Spa en uno de los mejores circuitos del mundo.

La subida de Eau Rouge y Raidillon continúa siendo uno de los desafíos más espectaculares de la Fórmula 1. Las curvas rápidas de Pouhon y Blanchimont siguen exigiendo una precisión absoluta, mientras que la recta de Kemmel permanece como uno de los mejores lugares para adelantar.

Gran Premio de Bélgica: cómo le fue a Franco Colapinto en Spa

Tal como pasó con Silverston, el circuito Spa-Francorchamps es uno de los circuitos donde más veces corrió Franco Colapinto antes de llegar a la Fórmula 1. De hecho, él mismo lo supo señalar en alguna oportunidad como uno de sus trazados favoritos.

La primera victoria internacional importante en Spa del argentino llegó en 2020, cuando ganó una carrera de la Formula Renault Eurocup bajo la lluvia, una condición muy característica del circuito belga.

En Fórmula 3 mostró una evolución clara: pasó del 9º puesto en 2022 al 5º en 2023. En Fórmula 2, durante 2024, fue competitivo desde el inicio: clasificó cuarto y terminó quinto en la Sprint, aunque una estrategia distinta en la carrera principal le impidió luchar por el podio.

Franco Colapinto en la Fórmula 2 con Williams

En 2025 ya siendo piloto de Alpine disputó por primera vez el GP de Bélgica de Fórmula 1, pero no logró tener uno de sus mejores rendimientos: terminó 19°. Sin embargo, este fin de semana, con más experiencia y de gran actuación en Silverston, Franco se mostró confiado para dar el mejor rendimiento en pista.

“No soy un piloto diferente. He crecido mucho y he aprendido muchísimo. Los momentos complicados te enseñan mucho más. Flavio dice que el año pasado dejé a mi hermano en Argentina y que este año lo he recuperado. El hermano malo era el del año pasado”, indicó entre risas en la previa del inicio del fin de semana en Spa.

Al mismo tiempo, señaló que ahora “conduzco mejor, estoy más feliz y me siento mucho más cómodo con el equipo y con el coche”: “Todo ha mejorado. Sigo teniendo mucho margen para progresar, pero este año estoy en un lugar mucho mejor”.