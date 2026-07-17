17 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto culminó 15° en la primera práctica libre en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

El piloto de Alpine corre en el circuito de Spa-Francorchamps con el objetivo de seguir sumando puntos. A las 12 será el segundo ensayo.

Por
Colapinto afronta una nueva etapa de acción.

Colapinto afronta una nueva etapa de acción.

Después de un fin de semana sin actividad, Franco Colapinto vuelve este fin de semana en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo. En la primera práctica libre terminó en la 15° posición.

La carrera princial del Gran Premio de Bélgica será el domingo 19 a las 10, hora argentina.
Te puede interesar:

La Fórmula 1 corre en Bélgica: las reformas a Spa-Francorchamps, el circuito más peligroso

La actividad comenzó este viernes con las prácticas libres, el sábado se llevará a cabo la tercera práctica y, posteriormente, se hará la clasificación. Mientras que, la carrera principal será el domingo, misma jornada que la final del Mundial 2026, aunque los horarios no se pisarán.

En la primera práctica libre sobre el exigente y veloz circuito de Spa-Francorchamps, el piloto argentino logró destacarse de manera individual al finalizar la tanda por delante de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, convirtiéndose en la única nota optimista para la escudería francesa en un inicio de fin de semana sumamente complejo.

Colapinto completó la sesión en la decimoquinta posición, logrando aventajar a Gasly por aproximadamente tres décimas de segundo, quien quedó relegado al 17° puesto. El equipo decidió no presentar las mejoras técnicas que se habían prometido para este exigente trazado, una carencia que se hizo evidente en los tramos más veloces, donde los vehículos penaron notablemente por la falta de energía disponible, un contrasentido crítico para las exigencias de la Fórmula 1 actual.

En la parte alta de la grilla, Max Verstappen se adjudicó el mejor tiempo de la sesión, escoltado de cerca por las dos Ferrari, mientras que los pilotos de Mercedes parecieron adoptar una estrategia más conservadora sin exigir a fondo sus unidades. Detrás quedaron, en tanto, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El trazado del mítico Spa-Francorchamps, ubicado en la región de las Ardenas, combina tanto rectas largas, cambios de elevación y, posiblemente, las curvas más importantes del automovilismo. La extensión total es de 7,004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y donde habrá un total de 44 vueltas.

De cara a la final del Mundial, que Argentina enfrentará a Francia, en el media day, el pilarense llegó al paddock con la camiseta argentina y la 10 en la espalda luego de la victoria ante Inglaterra. La cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró cómo el argentino sacó chapa de finalista: “Here comes Franco”.

El argentino buscará mantener su buena performance en la máxima categoría del automovilismo. En el mismo circuito, en el año 2025, terminó en la 19° posición.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La carrera principal del Gran Premio de Bélgica será el domingo desde las 11, hora argentina.

Domingo de súper acción: Colapinto corre antes de la final del Mundial

Colapinto, con la casaca argentina.

La Fórmula 1 compartió la alegría de Colapinto en el paddock tras la clasificación de la Selección

Franco Colapinto a toda velocidad les hizo morder el polvo a los ingleses.

Franco Colapinto calentó la pista de Goodwood: no calculó bien y les tiró polvo en la cara a los ingleses

Boca inició el segundo ciclo del Vasco Arruabarrena en Rosario.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Sarmiento por la Copa Argentina

Los jugadores de Boca felicitan a Velasco, autor del primer gol.

Boca arrancó la era Arruabarrena con un triunfo: venció 2-0 a Sarmiento por Copa Argentina

Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El Boca de Arruabarrena hace su presentación en Copa Argentina ante Sarmiento

Rating Cero

Moria no tuvo piedad con Jagger.

"Parecía una anciana": la burla de Moria Casán a Mick Jagger por su look en el partido Inglaterra-Argentina

Mia Khalifa criticó sin piedad a la Selección y a Lionel Messi.

Mia Khalifa explotó contra Messi y la Selección tras perder una apuesta: "Juego sucio"

La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación

Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Segun las encuestas, quién abandona la casa esta noche.

Gran Hermano: un giro inesperado en las encuestas anticipa quién será el próximo eliminado

La actriz angloargentina publicó una imagen en apoyo a la Selección argentina. 

Anya Taylor-Joy reaccionó al triunfo de Argentina sobre Inglaterra con un guiño a la Scaloneta

últimas noticias

El dólar cierra la semana en torno a los $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

Hace 2 minutos
play

Con la presencia de Milei, se desarrolla el acto a 32 años del atentado a la AMIA

Hace 5 minutos
play

Un micro cayó del puente en la Ruta 7 en Carmen de Areco: buscan a una persona

Hace 1 hora
Demoras en el Tren Roca.

El tren Roca no llega a Constitución y circula con demoras: qué ramales están afectados

Hace 1 hora
play

Alerta meteorológica por tormentas y vientos: cayó granizo en varias localidades

Hace 2 horas