El piloto de Alpine corre en el circuito de Spa-Francorchamps con el objetivo de seguir sumando puntos. A las 12 será el segundo ensayo.

Después de un fin de semana sin actividad , Franco Colapinto vuelve este fin de semana en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica , uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo. En la primera práctica libre terminó en la 15° posición.

La Fórmula 1 corre en Bélgica: las reformas a Spa-Francorchamps, el circuito más peligroso

La actividad comenzó este viernes con las prácticas libres, el sábado se llevará a cabo la tercera práctica y, posteriormente, se hará la clasificación. Mientras que, la carrera principal será el domingo , misma jornada que la final del Mundial 2026, aunque los horarios no se pisarán.

En la primera práctica libre sobre el exigente y veloz circuito de Spa-Francorchamps, el piloto argentino logró destacarse de manera individual al finalizar la tanda por delante de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, convirtiéndose en la única nota optimista para la escudería francesa en un inicio de fin de semana sumamente complejo.

Colapinto completó la sesión en la decimoquinta posición, logrando aventajar a Gasly por aproximadamente tres décimas de segundo, quien quedó relegado al 17° puesto. El equipo decidió no presentar las mejoras técnicas que se habían prometido para este exigente trazado, una carencia que se hizo evidente en los tramos más veloces, donde los vehículos penaron notablemente por la falta de energía disponible, un contrasentido crítico para las exigencias de la Fórmula 1 actual.

En la parte alta de la grilla, Max Verstappen se adjudicó el mejor tiempo de la sesión, escoltado de cerca por las dos Ferrari, mientras que los pilotos de Mercedes parecieron adoptar una estrategia más conservadora sin exigir a fondo sus unidades. Detrás quedaron, en tanto, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El trazado del mítico Spa-Francorchamps, ubicado en la región de las Ardenas, combina tanto rectas largas, cambios de elevación y, posiblemente, las curvas más importantes del automovilismo. La extensión total es de 7,004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y donde habrá un total de 44 vueltas.

De cara a la final del Mundial, que Argentina enfrentará a Francia, en el media day, el pilarense llegó al paddock con la camiseta argentina y la 10 en la espalda luego de la victoria ante Inglaterra. La cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró cómo el argentino sacó chapa de finalista: “Here comes Franco”.

El argentino buscará mantener su buena performance en la máxima categoría del automovilismo. En el mismo circuito, en el año 2025, terminó en la 19° posición.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV