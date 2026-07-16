A qué hora corre Colapinto en el fin de semana de la final del Mundial: el cronograma completo del GP de Bélgica Tras una semana sin actividad, el piloto argentino visita uno de los circuitos más emblemáticos de la categoría máxima del automovilismo, justo durante la jornada que tendrá el partido decisivo entre Argentina y España en Nueva York. Por Agregar C5N en









La carrera principal del Gran Premio de Bélgica será el domingo desde las 11, hora argentina. Instagram La carrera principal del Gran Premio de Bélgica será el domingo desde las 11, hora argentina.

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo. El trazado del mítico Spa-Francorchamps, ubicado en la región de las Ardenas, combina tanto rectas largas, cambios de elevación y, posiblemente, las curvas más importantes del automovilismo. La extensión total es de 7,004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y donde habrá un total de 44 vueltas.

La actividad comenzará este viernes con los dos entrenamientos libres, el sábado se llevará a cabo la tercera práctica y, posteriormente, se hará la clasificación. Mientras que, la carrera principal será el domingo, misma jornada que la final del Mundial 2026, aunque los horarios no se pisarán.

Ese mismo día, pero en Estados Unidos, el fútbol mundial se detiene en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, con capacidad para 82.500 almas. A las 16 (hora argentina) y 21 de Bélgica, la Selección Argentina, campeona defensora del título, se medirá con la España de Yamil Lamal en una final que promete épica y espectáculo.

En el media day, el pilarense llegó al paddock con la camiseta argentina y la 10 en la espalda luego de la victoria ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró cómo el argentino sacó chapa de finalista: “Here comes Franco”.

Por su parte, la cuenta oficial de Alpine también replicó la manera en que Colapinto llegó con el mate en mano. Subieron la foto del argentino besando el escudo de la camiseta y un video cantando “un minuto de silencio…”, celebrando la clasificación para domingo, cuando se jugará el octavo partido de la Copa del Mundo.