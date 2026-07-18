18 de julio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto terminó 13° en la última prueba libre en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

El piloto de Alpine hizo una FP1 modesta, en la cual terminó 15°, y en el segundo turno de entrenamientos mejoró hasta terminar 7°. Desde las 11 será la clasificación.

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Colapinto afronta una nueva etapa de la Fórmula 1.

Colapinto afronta una nueva etapa de la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 13° en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Después de los entrenamientos del viernes, este sábado ya apunta a la clasificación a la gran carrera del domingo.

Colapinto afronta una nueva etapa de acción.
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Colapinto fue 7° en la segunda práctica libre en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

El piloto de Alpine volvió a exhibir una sólida adaptación al desafiante trazado belga a bordo de su Alpine. Aunque su primer intento de vuelta rápida fue invalidado por las autoridades de la carrera al exceder los límites de la pista, el piloto argentino logró mantener la concentración y, justo sobre la bandera a cuadros, consolidó su registro definitivo con el caucho blando para ubicarse en la decimotercera posición del clasificador.

La tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps tuvo como principal protagonista a Kimi Antonelli, quien logró imponerse en lo más alto de la tabla de tiempos. Detrás del piloto italiano se ubicaron Lando Norris y Max Verstappen como sus perseguidores más inmediatos, en una sesión que no estuvo exenta de drama debido a varios incidentes mecánicos y accidentes que interrumpieron el rodaje en la pista.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las pruebas libres del viernes

Tras un arranque prometedor en la primera sesión de entrenamientos del vierne, donde Franco Colapinto fue 15° y registró un tiempo de 1:49.403 superando a su compañero Pierre Gasly por 309 milésimas, el piloto argentino mejoró en la segunda práctica libre. En esta FP2, Colapinto detuvo el cronómetro en un destacado 1:47.147 que lo catapultó a la 7° posición.

Pierre Gasly, por su parte, quien sufrió múltiples contratiempos: vio cómo le quitaban sus registros por exceder los límites de la pista y quedó relegado al 18° lugar con una marca de 1:48.955. Por último, terminó la jornada protagonizando un fuerte accidente sobre el cierre que obligó a desplegar la bandera roja.

El trazado del mítico Spa-Francorchamps, ubicado en la región de las Ardenas, combina tanto rectas largas, cambios de elevación y, posiblemente, las curvas más importantes del automovilismo. La extensión total es de 7,004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y donde habrá un total de 44 vueltas.

El argentino buscará mantener su buena performance en la máxima categoría del automovilismo. En el mismo circuito, en el año 2025, terminó en la 19° posición.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

Sábado 18 de julio

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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