22 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno le traspasó a Santa Fe el manejo y la gestión integral de la Ruta Nacional Nº 12

De la firma de convenio participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo. "Mañana comenzamos las obras de reparación”, aseguró el mandatario.

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La firma del convenio se realizó este miércoles. 

La firma del convenio se realizó este miércoles. 

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron este mediodía la firma del convenio mediante el cual el Gobierno le traspasó a la provincia la gestión integral de la Ruta Nacional A012.

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En un hecho inédito desde el comienzo de la gestión libertaria, el acuerdo establece que la provincia asumirá el financiamiento de la ejecución de las obras, así como la conservación y el mantenimiento del corredor vial, mientras que la titularidad y la jurisdicción de la ruta permanecerán en el ámbito del Estado nacional.

Asimismo, se prevé que, en caso de que la provincia decida implementar un sistema de peaje mediante un esquema de concesión, deberá suscribirse un nuevo convenio conforme a lo establecido en el Decreto N.º 253/2026.

La firma se llevó a cabo en Casa Rosada.

La firma se llevó a cabo en Casa Rosada.

Durante la firma también estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados nacionales por Santa Fe Romina Diez, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, Gisella Scaglia, José Núñez y Pablo Farías.

Por la provincia participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el presidente y el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato y Javier Cervio, respectivamente; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante.

“Acabamos de concretar una decisión estratégica para Santa Fe con el traspaso de la Ruta A012, que durante los próximos 20 años será administrada por la Provincia”, destacó Pullaro tras la firma del convenio. Previo a ello el mandatario recordó que la provincia insistió durante meses con este reclamo “por el estado de la ruta, pero principalmente por la importancia que tiene para la logística de los más de dos millones de camiones que llegan cada año a los puertos santafesinos”.

En ese sentido, anunció que “mañana, a las 9 de la mañana, comienzan las obras de reparación”, y sostuvo que la decisión responde a la convicción de que “abaratar los costos logísticos fortalece el sistema productivo de la provincia invencible de Santa Fe y mejora la competitividad de la Argentina”.

Por su parte, el ministro Lisandro Enrico destacó que la primera intervención “comienza este mismo jueves con dos frentes de obra y una inversión de 5.000 millones de pesos destinada a reparar los sectores más deteriorados”. Además, agradeció el acompañamiento de Scaglia, Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y de la Bolsa de Comercio de Rosario, para llegar a este acuerdo.

Por su parte Olivares, recordó luego que “por los puertos de Santa Fe sale el 80 % de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites”, por lo que la recuperación de la A012 permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad. Incluso señaló que las obras se financiarán con recursos generados por la eficiencia de la administración provincial y con financiamiento obtenido por el Gobierno santafesino, una inversión que "favorecerá a productores, transportistas y a toda la economía nacional al fortalecer el principal corredor de acceso a los puertos".

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