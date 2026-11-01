Sofía Vergara estaría en pareja con un famoso de la música: de quién se trata La actriz colombiana atraviesa una nueva etapa en su vida personal y una reciente salida dio lugar a distintas versiones sobre su presente sentimental. Agregar C5N en









Un cantante muy famoso: ¿quién sería el nuevo novio de Sofía Vergara? The List

Sofía Vergara fue fotografiada durante una cena junto a un reconocido músico.

Un gesto de cercanía entre ambos despertó rumores de romance.

Los dos atraviesan etapas personales similares después de sus respectivas separaciones.

Ninguno de los protagonistas confirmó hasta ahora una relación sentimental. Sofía Vergara podría estar comenzando una nueva historia sentimental después de su separación de Joe Manganiello. La actriz colombiana fue fotografiada durante una cena en Los Ángeles junto a un reconocido cantante internacional. Aunque no hubo confirmaciones sobre un posible romance, algunas imágenes del encuentro despertaron las especulaciones.

Sofía Vergara fue vista compartiendo una cena junto a un reconocido cantante internacional. Vanity Fair La salida tuvo lugar en un restaurante italiano y no fue un encuentro a solas. Vergara y el músico compartieron la velada con Anastasia Soare, fundadora de la marca de belleza Anastasia Beverly Hills, y otro acompañante cuya identidad no trascendió. Sin embargo, un gesto entre ambos terminó por concentrar la atención.

En una de las fotografías difundidas se los puede ver tomados de la mano, mientras comparten sonrisas y miradas cómplices. La escena fue suficiente para que comenzaran las versiones sobre un posible vínculo amoroso. Por ahora, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas para aclarar qué relación los une.

Quién sería la nueva pareja de Sofía Vergara El hombre que acompañó a la actriz es Dan Reynolds, el vocalista principal de Imagine Dragons. El cantante estadounidense es conocido por liderar una de las bandas de rock más populares de los últimos años, con canciones como Believer, Radioactive y Demons. Su aparición junto a Vergara sorprendió a los seguidores de ambos.

Sofía Vergara y Dan Reynolds juntos en un restaurante en Los Ángeles. Redes sociales La actriz atraviesa una nueva etapa personal luego de su divorcio de Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años. Por su parte, Reynolds también viene de una separación reciente: terminó su relación de cuatro años con la actriz Minka Kelly. Antes de ese vínculo, estuvo casado durante más de una década con Aja Volkman.