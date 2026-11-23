Debido a las peligrosas advertencias enviadas por correo electrónico, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en las ciudades de Friburgo y Hamburgo, además del estado de Turingia.

La Policía alemana descartó, por el momento, que sea un “peligro concreto”.

Una ola de amenazas de bombas en más de 400 escuelas en Alemania despertó el susto y terminó provocando las evacuaciones preventivas en algunas de ellas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y las autoridades policiales afirmaron que no hay indicios de un peligro concreto.

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De acuerdo a lo que trascendió, en las primeras horas de este lunes 23 de noviembre, al menos 450 instituciones educativas de diferentes ciudades del país recibieron correos electrónicos que advertían sobre la supuesta presencia de explosivos en sus instalaciones.

Según publicó el diario local Bild, uno de los mensajes llevaba como asunto “La muerte los espera” e incluía exigencias políticas y religiosas. También contenía un mensaje con una exigencia de renuncia por parte del Gobierno y la imposición de la sharía, la ley islámica.

Las alertas se registraron en varias ciudades como Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Graz, en Turingia, Friburgo y Hamburgo , según informó el noticiero Tagesschau de la cadena pública alemana ARD. Lo mismo sucedió en el estado de Turingia, donde numerosas instituciones educativas recibieron correos electrónicos con amenazas idénticas, indicó la Policía local en un comunicado de prensa.

En esa misma línea, las autoridades indicaron que se “hizo un llamamiento a la calma” e invitó a las escuelas a informarla de cualquier amenaza.

Amenaza de bomba en 450 escuelas en Alemania



"La muerte los espera": ese era el mensaje que llegó por correo electrónico a cientos de colegios en el país europeo.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/PJz6XCu8GD — C5N (@C5N) November 23, 2026

También se registraron amenazas de bomba en varias escuelas de Dinamarca

Al igual de lo que sucedió en Alemania, Dinamarca también registró una gran cantidad de amenazas en diferentes escuelas. Las autoridades locales comunicaron que, por el momento, no existían motivos para considerar que los establecimientos estuvieran frente a un riesgo inminente.

La semana anterior, más de diez instituciones educativas de España fueron evacuadas después de recibir amenazas similares. Por su parte, en Italia también se desplegaron operativos preventivos a comienzos de noviembre, luego de que miles de centros educativos fueran destinatarios de correos electrónicos intimidatorios.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, las autoridades europeas mantienen la vigilancia y buscan establecer si existe alguna conexión entre los distintos episodios.