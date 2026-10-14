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Madre a los 52: una actriz de Hollywood anunció su embarazo y sorprendió a sus seguidores

La intérprete estadounidense, ganadora del Oscar, será mamá por tercera vez. Tras el nacimiento de mellizos en 2023 junto a su esposo Philip Schneider, espera ahora a su nuevo hijo para diciembre.

Hillary Swank junto a su esposo Philip Schneider en 2023.

Hillary Swank junto a su esposo Philip Schneider en 2023.

Hillary Swank, la actriz ganadora del Oscar en 2004 por su papel en Million Dollar Baby, reveló en redes sociales cuál es su próximo proyecto y sorprendió a sus seguidores. A sus 52 años está esperando su tercer hijo, luego de convertirse en madre de mellizos en 2023 junto a su esposo Philip Schneider.

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“Muchos me preguntaron cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, escribió la actriz de Hollywood en su cuenta de Instagram donde reveló junto a un video animado la llegada del quinto integrante de su familia.

La ganadora de dos premios Oscar ya se había convertido en madre en abril de 2023 cuando le dio la bienvenida a sus mellizos Aya y Ohm, fruto de su relación con Philip Schneider. La actriz y el empresario se habían casado en agosto de 2018, en una ceremonia íntima al aire libre en California.

Hillary Swank: mamá después de los 40

Hilary Swank ha compartido en varias entrevistas cómo vive la maternidad en esta etapa de su vida. En 2024, al hablar con la revista Parade, definió la llegada de sus mellizos como una verdadera bendición y destacó que los años dedicados a su carrera le dieron la posibilidad de ahora enfocarse en la crianza con mayor tranquilidad. “Me siento bendecida por poder tener hijos en esta etapa de mi vida”, expresó entonces.

La actriz también subrayó que se encuentra en una posición que le permite elegir cuándo trabajar y cuánto tiempo dedicarle a su familia. Con esa libertad, disfruta de estar más presente en la vida de Aya y Ohm, y ahora se prepara para ampliar la familia junto a su esposo Philip Schneider con la llegada de un nuevo bebé en diciembre.

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