26 de octubre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 26 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Este es el cambio que tendrá la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre 2026.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

Desempleo Plan 1

ANSES confirmó las fechas de cobro para trabajadores y trabajadoras que acceden a la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 4 y 5.

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