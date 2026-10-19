Conmoción: murió una famosa actriz a los 39 años tras pelear contra el cáncer por 7 meses Se trata de la artista recordada por un papel muy importante en una producción famosa. Su familia pidió respeto y silencio. Agregar C5N en









Del cuadro médico no se conocen más detalles.

Lua Blanco, actriz y cantante brasileña, murió a los 39 años este domingo 18 de octubre. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje en redes sociales, donde se dio a conocer que durante sus últimos meses de vida había enfrentado un cáncer.

El comunicado, difundido según Rolling Stone Brasil, expresó el dolor de sus allegados. "Queridos amigos y seguidores, es con gran tristeza que informamos del fallecimiento de nuestra querida hermana Lua Maria Blanco", señalaron. Contaron además que la artista estuvo "completamente rodeada por el amor de su familia y amigos" durante esa etapa.

Sus familiares remarcaron que se fue "en paz, llena de amor y con la plena fe de que iba directamente a las manos de Dios". El hermano de la actriz, Daniel Blanco, compartió la noticia y comunicó el enorme dolor que atraviesa la familia. Del cuadro médico no se conocen más detalles.

La despedida incluyó un pedido de respeto para el duelo. "Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna", expresaron, y agradecieron el cariño recibido. El fallecimiento tuvo repercusión más allá de Brasil, y en México reaccionó Dulce María, quien llegó a conocerla. "Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo", escribió en Instagram.

Redes sociales Quién era Lua Blanco Lua Blanco fue una actriz y cantante brasileña que alcanzó gran popularidad al interpretar a Roberta Messi en Rebelde Brasil, la adaptación que se transmitió en su país entre 2011 y 2012. Había dado sus primeros pasos en la televisión en 2008.

Su personaje se distinguía por una personalidad rebelde, un estilo muy particular y una enorme pasión por la música. La ficción dio origen al grupo musical Rebeldes, integrado por el elenco, con el que participó en presentaciones y otros proyectos musicales. Redes sociales Su carrera se desarrolló también en el teatro y en otras producciones de la televisión brasileña. Entre sus trabajos más destacados figuran Malhação, Três Irmãs y A Força do Querer.