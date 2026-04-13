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Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

Su trayectoria quedó vinculada por un personaje que transformó su vida profesional. Hoy mantiene un perfil enfocado en proyectos de fuerte contenido personal.

Según él

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

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  • Jim Caviezel alcanzó fama internacional tras interpretar a Jesucristo en la recordada película de 2004.
  • El rol significó un punto de inflexión que impactó de lleno en su carrera dentro de la industria.
  • Luego de ese éxito continuó trabajando, aunque con menor presencia en grandes producciones.
  • En la actualidad mantiene actividad en proyectos ligados a sus convicciones personales y religiosas.

Jim Caviezel es recordado mundialmente por haber encarnado a Jesús en La Pasión de Cristo, la exitosa película dirigida por Mel Gibson que se estrenó en 2004 y generó un fuerte impacto cultural en todo el mundo. Aquella interpretación lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional y marcó un antes y un después en su carrera.

La película estreno de HBO Max.
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El largometraje fue un fenómeno de taquilla y ubicó al actor en el centro de los focos mediáticos. Pese a eso, lejos de transformarse en el impulso definitivo hacia una carrera más masiva dentro de Hollywood, el papel terminó condicionando buena parte de su recorrido posterior. Con el paso de los años, el propio actor habló en distintas oportunidades sobre cómo esa actuación modificó no solo su presente laboral, sino también su vida personal y espiritual.

Jim Caviezel

El costo en Hollywood tras interpretar a Jesús

Después del estreno de la película, Caviezel sostuvo que su trabajo en esa producción tuvo consecuencias dentro de la industria cinematográfica. Según explicó, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

A pesar de eso, el actor continuó desarrollando su carrera en distintos proyectos audiovisuales. Uno de los trabajos más relevantes de esa etapa fue su participación en la serie Person of Interest, donde interpretó a John Reese y volvió a ganar notoriedad internacional gracias a su desempeño en televisión.

Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, además, atravesó exigencias físicas extremas y sufrió lesiones reales, una experiencia que, según contó en diversas entrevistas, fortaleció su vínculo emocional y espiritual con el personaje.

Jim Caviezel

Cuál es su presente

En los últimos años, Caviezel orientó gran parte de su carrera hacia producciones con mensajes religiosos y temáticas de fuerte contenido ideológico. Uno de sus proyectos más resonantes fue Sound of Freedom, película estrenada en 2023 basada en hechos reales vinculados al tráfico de menores.

Sonido de libertad
Basada en una apasionante historia verdadera, Sonido de Libertad relata la misión de un hombre para rescatar a niños de los rincones más oscuros del mundo. Producida por Eduardo Verástegui y dirigida por Alejandro Monteverde, está protagonizada por Jim Caviezel (La Pasión de Cristo), quien interpreta a Tim Ballard. Ganadora del Oscar, Mira Sorvino (Mighty Aphrodite) interpreta a Katherine Ballard y Bill Camp (Lincoln, 12 Years a Slave) interpreta a “Batman”, la mano derecha de Ballard.

Basada en una apasionante historia verdadera, Sonido de Libertad relata la misión de un hombre para rescatar a niños de los rincones más oscuros del mundo. Producida por Eduardo Verástegui y dirigida por Alejandro Monteverde, está protagonizada por Jim Caviezel (La Pasión de Cristo), quien interpreta a Tim Ballard. Ganadora del Oscar, Mira Sorvino (Mighty Aphrodite) interpreta a Katherine Ballard y Bill Camp (Lincoln, 12 Years a Slave) interpreta a “Batman”, la mano derecha de Ballard.

Además de su faceta actoral, el intérprete participa activamente en conferencias y eventos públicos donde manifiesta abiertamente sus creencias religiosas, perfil que fue consolidando con el tiempo por encima de una imagen puramente artística. A más de veinte años del estreno de la película que marcó su carrera, el actor volverá a ponerse en la piel de Jesús en La Resurrección de Cristo, la secuela que prepara Mel Gibson y que renovó el interés del público por su figura.

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