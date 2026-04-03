Qué fue de la vida de Joaquin Phoenix, el villano en Joker: pocos saben de él El actor tuvo una infancia dura, ligada a un pensamiento sectario que lo llevó a vivir de forma nómade. Ahora, después de ganar el Oscar, sus proyectos son más ambiciosos y de autor. + Seguir en







Qué fue de la vida del actor que interpretó al Joker, Joaquin Phoenix. Getty Images

Joaquin Phoenix alcanzó reconocimiento global con su interpretación del Joker, aunque su carrera comenzó décadas antes.





Su trayectoria está marcada por una infancia atípica, el trabajo temprano en televisión y una vida atravesada por episodios personales complejos.





A lo largo de los años, construyó un perfil actoral basado en personajes intensos y psicológicamente exigentes.





En la actualidad, mantiene un bajo perfil mediático mientras continúa vinculado a proyectos selectivos y causas sociales. Para una parte del público masivo, Joaquin Phoenix se convirtió en una figura central recién con el estreno de Joker, donde interpretó a uno de los villanos más icónicos del cine contemporáneo. Sin embargo, su recorrido en Hollywood se extiende por más de tres décadas y está atravesado por una evolución constante que lo posicionó como uno de los actores más respetados de su generación.

Harley Quinn y Joker Lady Gaga y Joaquin Phoenix Warner Bros. Pictures Nacido en 1974 en Puerto Rico como Joaquin Rafael Bottom, creció en el seno de una familia numerosa que atravesó una etapa vinculada a la secta Children of God, fundada por David Brandt Berg. Esto implicó años de vida itinerante por América Latina, junto a su familia. Tras desvincularse de ese grupo religioso, la familia se radicó en Estados Unidos y adoptó el apellido Phoenix, en alusión al ave mitológica. Desde muy chico, comenzó a trabajar en televisión junto a sus hermanos, entre ellos River Phoenix, cuya muerte en 1993 marcó un quiebre en su vida personal y profesional.

El salto definitivo en su carrera llegó con Gladiator, donde interpretó al emperador Cómodo, un rol que le valió su primera nominación al Oscar. A partir de allí, consolidó una filmografía caracterizada por elecciones arriesgadas, como en Walk the Line, donde encarnó a Johnny Cash, o en producciones más introspectivas como Her.

Joker Arthur Fleck Joaquin Phoenix Warner Bros. Discovery Que fue de la vida de Joaquin Phoenix Tras el impacto global de Joker, que le valió el Oscar a Mejor Actor, Joaquin Phoenix optó por mantener su habitual bajo perfil público, alejándose de la sobreexposición mediática que suele acompañar a las grandes figuras de Hollywood. Su carrera continuó orientada hacia proyectos selectivos, con directores reconocidos y propuestas que priorizan la complejidad narrativa por sobre el impacto comercial inmediato.

Napoleon Napoleón es una epopeya de acción llena de espectáculo que detalla el accidentado ascenso y caída del emblemático emperador francés Napoleón Bonaparte, interpretado por el ganador al Oscar, Joaquin Phoenix. Apple TV+ En paralelo, el actor profundizó su compromiso con distintas causas sociales, especialmente aquellas vinculadas al ambientalismo y los derechos de los animales, una militancia que sostiene desde hace años y que forma parte de su identidad fuera de la pantalla.

En 2023, fue el protagonista de Napoleón, del reconocido Ridley Scott. Volvió a la pantalla en 2025, cuando estuvo al frente del western satírico Eddington, de Ari Aster. Antes, en 2024, formó parte de una producción LGBT del director Todd Haynes pero su paso por el proyecto fue breve, ya que lo abandonó abruptamente, un mes antes de comenzar la filmación. Luego fue reemplazado por Pedro Pascal.