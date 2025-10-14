La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado" La conductora del ciclo de cocina mantuvo una tensa charla con su exmarido en el programa donde hubo reclamos de todo tipo y se hizo viral.







Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López. Redes sociales

La primera emisión de MasterChef Celebrity tuvo todos los condimentos y uno de ellos fue la picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en la cual se reclamaron cosas de su matrimonio pasado, luego de varios años de enfrentamiento mediático, y el video se hizo viral en redes sociales.

La conductora y el exfutbolista se casaron en 2008, estuvieron cinco años juntos y tuvieron tres hijos. Luego, Wanda se casó con Mauro Icardi y el exjugador está en pareja con Daniela Christiansson, modelo sueca con quien está esperando su segundo hijo.

Tuvieron un enfrentamiento mediático y judicial por sus hijos y hoy mantienen un buen vínculo. Tanto es así que pasan fiestas juntos y ahora trabajan en el mismo programa. Allí tuvieron una entretenida charla que dio que hablar en redes sociales.

“Dale Maxi, dale que no tenés coronita”, inició Wanda y él le respondió: “Otra vez los gritos. Todavía no caigo, pero hay buena energía”. A lo que la conductora avanzó: "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás, no cocinás?”.

Maxi respondió a modo de broma: "Estuve casado una vez y era todo congelado. Algo tuve que aprender con mis chicos después de tantos años, pero nunca con un jurado y ahora también está Wanda".