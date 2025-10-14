IR A
IR A

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

La conductora del ciclo de cocina mantuvo una tensa charla con su exmarido en el programa donde hubo reclamos de todo tipo y se hizo viral.

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

Redes sociales

La primera emisión de MasterChef Celebrity tuvo todos los condimentos y uno de ellos fue la picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en la cual se reclamaron cosas de su matrimonio pasado, luego de varios años de enfrentamiento mediático, y el video se hizo viral en redes sociales.

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.
Te puede interesar:

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

La conductora y el exfutbolista se casaron en 2008, estuvieron cinco años juntos y tuvieron tres hijos. Luego, Wanda se casó con Mauro Icardi y el exjugador está en pareja con Daniela Christiansson, modelo sueca con quien está esperando su segundo hijo.

Tuvieron un enfrentamiento mediático y judicial por sus hijos y hoy mantienen un buen vínculo. Tanto es así que pasan fiestas juntos y ahora trabajan en el mismo programa. Allí tuvieron una entretenida charla que dio que hablar en redes sociales.

“Dale Maxi, dale que no tenés coronita”, inició Wanda y él le respondió: “Otra vez los gritos. Todavía no caigo, pero hay buena energía”. A lo que la conductora avanzó: "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás, no cocinás?”.

Maxi respondió a modo de broma: "Estuve casado una vez y era todo congelado. Algo tuve que aprender con mis chicos después de tantos años, pero nunca con un jurado y ahora también está Wanda".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Una famosa sufrió quemaduras en el cuerpo en una prueba de MasterChef Celebrity en Telefe

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Se filtró quién sería la primera eliminada del MasterChef Celebrity

Se filtró quién sería la primera eliminada del MasterChef Celebrity: "Se la vio llorando"

últimas noticias

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Hace 7 minutos
River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 30 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 1 hora
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora