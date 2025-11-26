26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

Las ventas mayoristas cayeron un 13,1% intermensual, mientras que en los supermercados retrocedieron un -0,8%.

Por
Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

En septiembre, el Índice de ventas totales a precios constantes en mayoristas mostró una caída interanual de 13,1%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). En el noveno mes del año, se registró una retroceso mensual del 5,2% mientras que el acumulado enero-septiembre de 2025 registró una caída de 7,4%.

En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%
Te puede interesar:

En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%

El índice de la serie desestacionalizada mostró una caída mensual del 5,2% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,5% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes, para septiembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 287.852,7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 7,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante septiembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 29,9%; “Panadería”, con 15,6%, “Bebidas”, con 13,3%; y “Almacén”, con 12,4%.

image

Encuesta en supermercados

En septiembre, el Índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró una caída de 0,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-septiembre de 2025 presenta una variación creciente de 2,7% respecto a igual período de 2024.

En septiembre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes, para septiembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 1.962.363,0 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante septiembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 53,4%; “Carnes”, con 45,2%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%; y “Otros”, con 34,8%.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

En 2022, solo el 45% de los hogares tenían miembros menores de edad.

La tasa de natalidad en Argentina se redujo casi a la mitad en la última década

En octubre, la balanza comercial presentó un superávit de u$s 800 millones

En octubre, la balanza comercial presentó un superávit de u$s 800 millones

Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1%

Inflación: en octubre los precios mayoristas subieron un 1,1%

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $557 mil para un niño en edad escolar

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $557 mil para un niño en edad escolar

Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios: cómo impactarán en el bolsillo

Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios

Rating Cero

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

Sofi Gonet elige una fragancia frutal intensa para su rutina. 

Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

La serie relata el asesinato del presidente Garfield y las tensiones políticas de su época.
play

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y la tildan como la "nueva Peaky Blinders"

Robert Grainier enfrenta una vida marcada por la soledad y los cambios del siglo XX.
play

La película de Netflix con la que es imposible no llorar: cuenta una trágica historia

últimas noticias

Lula da Silva destacó la medida judicial contra Jair Bolsonaro.

Lula celebró la condena contra Bolsonaro: "Una lección de democracia al mundo"

Hace 11 minutos
La policía actúa luego del tiroteo cerca de La Casa Blanca

Tiroteo en cercanías a La Casa Blanca: dos policías resultaron heridos

Hace 15 minutos
play
Esta tecnología es usada por millones de usuarios en redes con videos glamorosos captados por el brazo robótico.

Qué es la Glambot, la cámara de alta tecnología que se usó en los Oscars y estará en los Martín Fierro de Cable

Hace 57 minutos
play

Nueva marcha de los jubilados al Congreso: la Policía desplegó un amplio operativo

Hace 1 hora
Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados

Hace 1 hora