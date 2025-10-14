Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas" La mediática realizó una inesperada revelación sobre el juicio y evidenció que la China Suárez no es tan importante en la vida del futbolista.







Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi. Redes sociales

La mediática Wanda Nara expuso al futbolista Mauro Icardi y aseguró que él está convencido en que la justicia argentina fallará a su favor y ella va a volver a vivir en Turquía, incluso con la China Suárez presente y como actual pareja del jugador de Galatasaray.

Durante su visita al programa Sería Increíble, la conductora de MasterChef Celebrity reveló: "Mauro tiene una mudanza entera mía en Turquía. Supongo que lo habrá metido en cajas. Se lo pedí de mil maneras, pero él dice que voy a volver. Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía". Con estas palabras, evidenció que la China Suárez no es tan importante en la vida del futbolista.

Ante la sorpresa de todos en el canal de streaming Olga, Nara aclaró: "La restitución esa famosa que hablan es que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo. Y que mis hijas vivan con la que fue la amante y no tengan a la mamá, menos. Él pretende que esté yo". De esta manera, expuso que Icardi busca retomar su romance con ella.

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara Wanda Nara dejó en claro que no vivirá con Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía. Redes sociales

Para finalizar, Wanda Nara apuntó contra Elba Marcovecchio y Lara Piro: "Mi abogado dice que no y sus abogadas dicen que sí supongo, no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar...". Tras esto, dejó en claro que estaba siendo irónica y generó risas en los integrantes de Sería Increíble.