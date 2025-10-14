IR A
IR A

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

La mediática realizó una inesperada revelación sobre el juicio y evidenció que la China Suárez no es tan importante en la vida del futbolista.

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Redes sociales
Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.
Te puede interesar:

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

Durante su visita al programa Sería Increíble, la conductora de MasterChef Celebrity reveló: "Mauro tiene una mudanza entera mía en Turquía. Supongo que lo habrá metido en cajas. Se lo pedí de mil maneras, pero él dice que voy a volver. Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía". Con estas palabras, evidenció que la China Suárez no es tan importante en la vida del futbolista.

Ante la sorpresa de todos en el canal de streaming Olga, Nara aclaró: "La restitución esa famosa que hablan es que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo. Y que mis hijas vivan con la que fue la amante y no tengan a la mamá, menos. Él pretende que esté yo". De esta manera, expuso que Icardi busca retomar su romance con ella.

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara
Wanda Nara dejó en claro que no vivirá con Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía.

Wanda Nara dejó en claro que no vivirá con Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía.

Para finalizar, Wanda Nara apuntó contra Elba Marcovecchio y Lara Piro: "Mi abogado dice que no y sus abogadas dicen que sí supongo, no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar...". Tras esto, dejó en claro que estaba siendo irónica y generó risas en los integrantes de Sería Increíble.

Embed

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

La mediática Wanda Nara oficializó a su flamante pareja luego de muchos idas y vueltas, aunque ya se sabía hace bastante tiempo quién era el nuevo hombre en la vida de la conductora de MasterChef Celebrity, ya que se los pudo ver juntos en varios eventos.

Wanda Nara 1
Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López.

Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..."

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina.

Una famosa sufrió quemaduras en el cuerpo en una prueba de MasterChef Celebrity en Telefe

MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.
play

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

últimas noticias

play
Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Hace 10 minutos
Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 33 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 57 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora