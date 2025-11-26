Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación sostenida y presionan el gasto diario de los hogares.

Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios: cómo impactarán en el bolsillo

Diciembre llega con subas en distintos servicios esenciales, en un escenario en el que la inflación de noviembre, según estimaciones privadas, se moverá entre 2,5% y 2,6%. Transporte, salud, alquileres y energía encabezan las actualizaciones que comenzarán a sentirse desde los primeros días del mes.

El transporte público mantendrá en diciembre la dinámica de incrementos prevista en el esquema de revisión tarifaria. El ajuste ronda el 4,4% respecto de la tarifa actual.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo promediará los $594 , mientras que en el conurbano se ubicará en $598 . En el subte, el pasaje ascenderá a alrededor de $1.207 .

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga también tendrán aumentos. La mayoría aplicará ajustes de entre 2,1% y 2,5% , dependiendo del plan y la estructura de costos de cada compañía.

Con estos valores, un plan individual que costaba $65.000 pasará a $66.300 ; un plan familiar de $150.000 llegará a $153.300 ; y en planes de alta complejidad, algunos superiores a los $200.000 , las cuotas rondarán los $204.600 .

Aumentos por empresa:

OSDE: 2,1% en todo el país (2,5% en Patagonia).

Galeno: 2,3%.

Swiss Medical: 2,3%.

Prevención Salud: 2,3%.

Avalian: 2,3%.

Hospital Alemán: 2,3%.

Sociedad Italiana: 2,3%.

Sancor: 2,3% en el AMBA.

Alquileres: ajustes de hasta 39,2% según contrato

El mercado de alquileres cerrará el año con aumentos de distinta magnitud según la modalidad de actualización:

Trimestrales: 6,43%.

Cuatrimestrales: 8,46%.

Semestrales: 14,1%.

Anuales: 39,2%.

La oferta de monoambientes y dos ambientes se mantiene estable, aunque persisten tensiones por expensas en alza y niveles elevados de morosidad, un punto de preocupación para administradores y propietarios.

Electricidad y gas: impacto por consumos y CPD

Aunque no se anunciaron nuevos aumentos para diciembre, las facturas de luz y gas reflejarán consumos de noviembre con una suba derivada del ajuste en el Costo Propio de Distribución (CPD).

Los usuarios de Edesur pagarán en promedio 3,53% más que en octubre, mientras que los clientes de Edenor enfrentarán un incremento de 3,6%.