Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación sostenida y presionan el gasto diario de los hogares.

Diciembre llega con aumentos en transporte, prepagas, alquileres y servicios: cómo impactarán en el bolsillo

Diciembre llega con subas en distintos servicios esenciales, en un escenario en el que la inflación de noviembre, según estimaciones privadas, se moverá entre 2,5% y 2,6%. Transporte, salud, alquileres y energía encabezan las actualizaciones que comenzarán a sentirse desde los primeros días del mes.

Transporte: boletos más caros

El transporte público mantendrá en diciembre la dinámica de incrementos prevista en el esquema de revisión tarifaria. El ajuste ronda el 4,4% respecto de la tarifa actual.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo promediará los $594, mientras que en el conurbano se ubicará en $598. En el subte, el pasaje ascenderá a alrededor de $1.207.

Prepagas: subas de hasta 2,5%

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga también tendrán aumentos. La mayoría aplicará ajustes de entre 2,1% y 2,5%, dependiendo del plan y la estructura de costos de cada compañía.

Con estos valores, un plan individual que costaba $65.000 pasará a $66.300; un plan familiar de $150.000 llegará a $153.300; y en planes de alta complejidad, algunos superiores a los $200.000, las cuotas rondarán los $204.600.

Aumentos por empresa:

  • OSDE: 2,1% en todo el país (2,5% en Patagonia).

  • Galeno: 2,3%.

  • Swiss Medical: 2,3%.

  • Prevención Salud: 2,3%.

  • Avalian: 2,3%.

  • Hospital Alemán: 2,3%.

  • Sociedad Italiana: 2,3%.

  • Sancor: 2,3% en el AMBA.

Alquileres: ajustes de hasta 39,2% según contrato

El mercado de alquileres cerrará el año con aumentos de distinta magnitud según la modalidad de actualización:

  • Trimestrales: 6,43%.

  • Cuatrimestrales: 8,46%.

  • Semestrales: 14,1%.

  • Anuales: 39,2%.

La oferta de monoambientes y dos ambientes se mantiene estable, aunque persisten tensiones por expensas en alza y niveles elevados de morosidad, un punto de preocupación para administradores y propietarios.

Electricidad y gas: impacto por consumos y CPD

Aunque no se anunciaron nuevos aumentos para diciembre, las facturas de luz y gas reflejarán consumos de noviembre con una suba derivada del ajuste en el Costo Propio de Distribución (CPD).

Los usuarios de Edesur pagarán en promedio 3,53% más que en octubre, mientras que los clientes de Edenor enfrentarán un incremento de 3,6%.

