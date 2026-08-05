No es Cuti Romero: un futbolista de la Selección argentina está muy cerca de cambiar de equipo

Se trata de un jugador que se encuentra a un paso de desembarcar en otro gigante de Europa, de cara a la próxima temporada. Es considerado como una pieza clave de su club actual.

Los clubes Atlético de Madrid y Roma alcanzaron un acuerdo por la transferencia del futbolista Nahuel Molina, quien habitualmente se desempeña en la Selección argentina, por lo que se encuentra muy cerca de marcharse al club italiano de cara a la próxima temporada europea.

El reconocido periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano expuso en la red social X que las instituciones cerraron un entendimiento por el pase del jugador de 28 años. "La AS Roma acuerda un paquete de €18 millones por Nahuel Molina del Atlético de Madrid, ¡aquí vamos! Acuerdo verbal también con Molina en los términos personales ya que el Atlético estaba presionando por su salida, ahora todo listo con la Roma. El lateral derecho se une con un contrato a largo plazo", expresó.

En tal sentido, el futbolista volvería a la Serie A después de desempeñarse en Udinese entre septiembre de 2020 y julio de 2022, donde disputó 68 partidos, anotó 10 goles y repartió otras 10 asistencias. Además, si desembarca en la institución de la capital italiana sería compañero del argentino Paulo Dybala, con quien ya compartió plantel en la Selección argentina, además de Matías Soulé y Santiago Castro.

En tanto, en el club español lleva jugados 181 encuentros con nueve tantos convertidos y 17 pases gol, por lo que se asentó como una de las piezas más consideradas por el entrenador argentino Diego Simeone en el Colchonero. También suma 65 partidos en la Selección argentina con un gol anotado y 5 asistencias, además de cuatro títulos (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América 2024).

El astro Lionel Messi donó €80.000 para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid , que se encuentra afectada por los incendios forestales que azotan a España. Las llamas ya consumieron al menos 220.000 hectáreas en el país europeo desde el inicio de 2026.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en la red social X que el astro aportó dinero para la restauración de una sector de la capital española. "Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", destacó.

Los focos de mayor magnitud continúan activos en Madrid y Ávila, donde las autoridades intentan contener el avance del fuego. Según consignó France 24, al menos 75.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en España debido al avance de los incendios por el cual las autoridades desplegaron amplios operativos. En este marco, el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, advirtió que todavía restan "horas difíciles y complejas" y pidió "paciencia y comprensión" a la población.

El Gobierno de España amplió a la provincia de Toledo la declaración de emergencia nacional por los incendios forestales, una medida que ya regía en la Comunidad de Madrid y Ávila. La decisión respondió al agravamiento de la situación y a la necesidad de reforzar la coordinación de los recursos disponibles.