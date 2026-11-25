WhatsApp se encuentra evaluando una novedosa herramienta denominada "sound stickers" , diseñada específicamente para incorporar pistas sonoras a los stickers que se envían tanto en conversaciones individuales como en chats grupales. Según informó el portal especializado WABetaInfo, esta función todavía se encuentra en etapa de desarrollo dentro de la versión beta para Android, permitiendo que cada imagen fija o animada pueda estar acompañada por una grabación de voz o un archivo de sonido de hasta diez segundos .

Una vez que el usuario envía la pieza dentro de un grupo, la visualización mantiene la estética tradicional en la pantalla, aunque incorpora un pequeño ícono de volumen para advertir a los integrantes que el contenido posee una pista sonora asociada . De acuerdo con las pruebas realizadas por Android Authority, basta con presionar directamente sobre el sticker dentro de la charla para que comience a sonar el fragmento elegido.

Para evitar situaciones incómodas en espacios públicos o reuniones, el sistema fue configurado para respetar estrictamente el perfil de sonido en el que se encuentre el celular del receptor, por lo que no emitirá ningún ruido si el teléfono está en silencio. Asimismo, cada participante tiene la posibilidad de mutear la reproducción de forma manual mediante el símbolo del altavoz , dejando guardada esa preferencia para las siguientes piezas sonoras que aparezcan en la misma conversación, mientras se aguarda también el futuro desembarco de paquetes oficiales con audio en la tienda de la app.

Hasta el lanzamiento de esta actualización en prueba, los stickers disponibles en WhatsApp se dividían únicamente entre formatos estáticos y animados , caracterizándose ambos por carecer por completo de cualquier tipo de acompañamiento auditivo. Mientras que los diseños en movimiento aportaban dinamismo visual al aparecer en el chat, la llegada de esta nueva generación suma una dimensión sensorial inédita al permitir que un simple toque active frases, efectos o música .

Otra diferencia sustancial radica en las opciones de personalización estética que Android Authority detectó dentro del renovado editor integrado de la aplicación. A diferencia de los stickers clásicos creados desde la galería, que obligatoriamente sumaban un contorno blanco alrededor de la silueta recortada, esta versión incorpora un interruptor manual para activar o desactivar el borde automático , otorgando mayor libertad creativa y prolijidad visual al momento de diseñar piezas propias.

En paralelo a esta evolución multimedia, la plataforma también trabaja en un rediseño estructural de la barra de escritura inferior para facilitar el acceso a estas herramientas dentro de los chats. En lugar de concentrar todos los botones en una única franja estrecha como ocurre actualmente, el nuevo esquema propone un cuadro de redacción dividido en dos líneas, dejando el sector superior totalmente despejado para tipear textos largos y reubicando en la fila inferior los accesos directos a la cámara, los archivos adjuntos y las funciones creativas.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp

Para fabricar una de estas piezas personalizadas cuando la función llegue de manera masiva, el primer paso consiste en abrir cualquier conversación en WhatsApp y dirigirse al menú para generar una pegatina nueva a partir de una fotografía almacenada en el celular. Dentro de la pantalla de edición, aparecerá un nuevo ícono con forma de ondas de sonido en la barra de herramientas superior, el cual desplegará al instante dos alternativas prácticas: registrar la propia voz en vivo mediante el micrófono o seleccionar un archivo de audio guardado previamente en la memoria del dispositivo.

En caso de optar por un sonido ya existente cuya extensión supere el tope máximo de diez segundos permitido por la plataforma, el editor habilitará una herramienta de recorte para seleccionar con exactitud el fragmento deseado antes de vincularlo definitivamente con la imagen. De esta forma, cada usuario puede ajustar el remate justo de una canción, un meme viral o una frase graciosa para que coincida perfectamente con la expresión de la ilustración elegida.

Por último, si la creación se realiza tomando como base un video corto para generar un sticker animado, la aplicación conservará de manera automática hasta cinco segundos del sonido original del clip. No obstante, el creador conservará la libertad absoluta de mantener esa pista nativa o reemplazarla por una grabación casera distinta, logrando combinar en una misma pieza tanto el gesto visual en movimiento como el audio personalizado que mejor represente la situación.