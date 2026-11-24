Telefe recordó el video prohibido de Pablo Migliore: su incómoda reacción en vivo El pastelero Damián Betular mencionó en MasterChef Celebrity que el exarquero hizo una grabación subida de tono hace algunos años y él quiso cambiar de tema: "Ya pasó eso". Agregar C5N en









¿Qué pasó con Pablo Migliore?

El exarquero Pablo Migliore quiso evitar el recuerdo de cuando grabó Macho Bus para el programa Sábado Bus, pero Damián Betular no lo dejó pasar y Telefe publicó en su cuenta de YouTube el video completo de cuando partició del programa.

"Fue en el 2000 no sé cuánto. Ya está, dejemóslo ahí", respondió incómodo ante el recuerdo de Betular. Pero, lejos de dejarlo pasar, el canal publicó el recorte de aquel momento que generó controversia y se hizo viral.

Para poder entender lo que pasaba, Migliore era el arquero titular de San Lorenzo en 2011 y el equipo presentaba un momento complejo en lo futbolístico con Omar Asad como director técnico y, en medio de todo eso, salió el video a la luz.

La producción audiovisual se desarrolló en el estadio Pedro Bidegain y en el vestuario de la misma institución. En esas imágenes, el arquero fue grabado con las azafatas en las duchas y eso le generó un gran problema en el club.

Además, allí quedó al descubierto el tatuaje que Migliore tiene del delantero Martín Palermo, ídolo de Boca. En su momento tuvo que salir a pedir disculpas: “El día que me vean fumando, sabiendo que eso me perjudica adentro de la cancha, ahí sí vengan y critiquen. Porque soy el primero en dejar de hacer algo que pueda perjudicar mi rendimiento".

Por ese motivo, el arquero no quiere hablar del tema porque, más allá de que hayan pasado 15 años, le provocó un escándalo en su carrera profesional. El video que Pablo Migliore no quiere que vean