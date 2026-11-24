Chapeaux lanzó su nueva canción en MasterChef Celebrity 2026 llamado Aguacero: las inesperadas críticas que recibió A dos meses de su presentación en el Movistar Arena, la banda Pop presentó su segunda canción luego del hit Me provoca, pero recién estará disponible la próxima semana. Agregar C5N en









Chapeaux lanzó su nueva canción. Redes sociales

La banda Chapeaux, la cual surgió de Popstars, presentó su nueva canción en MasterChef Celebrity llamada Aguacero y, a diferencia de la primera, es una balada que ya cautivó a todo el público. Sin embargo, hubo una crítica que llamó la atención.

La banda integrada por Juana Distefano, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Mía Piñeiro y Adolfina Pérez presentó el tema en el reality de cocina con Wanda Nara, el jurado y los participantes presentes, los cuales bailaron con el estreno.

Con una onda bien dosmilera, su primer hit fue Me Provoca. Pero ahora optaron por un ritmo más pausado y más tranquilo con Aguacero. Sus integrantes probaron distintos tonos de voz y dejaron sin palabras a los cocineros.

La canción saldrá el miércoles por la noche, pero como anticipo del lanzamiento, fueron al programa a darle una sorpresa a los participantes. La canción cautivó a todo el público, pero algunos usuarios de redes sociales consideraron que cantan como “centroamericanas” y las criticaron por la forma de interpretar.

Redes sociales Cuál es el primer sencillo de Chapeaux, el grupo conformado de Popstars 2026 CHAPEAUX presentó su nuevo tema, “AGUACERO” en #MasterChefCelebrityQué les pareció? pic.twitter.com/wer47u6yvz — Fefe (@fedeebongiorno) November 24, 2026