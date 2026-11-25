Las sucursales de bancos que cierran sus puertas junto al uso de tarjetas y el avance de herramientas digitales que facilitan el movimiento del dinero marcan el cambio de época: cada vez hay menos extracciones de efectivo.

Cada vez son menos los argentinos que utilizan efectivo. Y no es una percepción ni sensación, es un fenómeno que ocurre en la calle y que también está respaldado por los datos.

La digitalización vino a cambiar el mundo, porque no solo modifica la forma en la que nos vinculamos con los demás, sino que también vino a transformar nuestra relación con el dinero. Después de años de evolución , en la que se pasó del pago en especias a las monedas y los billetes, hoy el papel pierde cada vez más fuerza y valor.

De hecho, los bancos también sienten el embate y la reconfiguración del modelo: de acuerdo con un relevamiento del Banco Central de la República Argentina sobre la estructura del sistema financiero, se perdieron casi 400 sucursales , lo que significaría una caída del 8,8%. A eso se le suma una reducción de personal en más de 10.000 trabajadores , constituyendo un impacto del 12% en la planta de empleados. Y se espera que el número vaya en alza, ya que se anunciaron nuevos cierres de sedes bancarias para fin de 2026 y 2027, generando alarma por las desvinculaciones de los bancarios.

Puntualmente, la caída de los cajeros automáticos marca un síntoma de época, ya que hay casi 1.000 terminales menos que en 2024 y es una cifra que envía una información clara: ya el efectivo no es el principal medio de pago de los argentinos.

Según el relevamiento del Banco Central, que se enfoca en los pagos minoristas, muestra que durante el mes de septiembre el 88,1% de las extracciones se realizó desde cajeros automáticos, canal que registró una caída interanual del 29% en la cantidad de operaciones y del 17% en su monto real total.

En cuanto a los comercios que entregan dinero, estos también registraron una retracción respecto del mes de julio. En dicho mes se reportaron 3,1 millones de extracciones por $0,2 billones, con un monto promedio de $72,1 miles, contra los 2,8 millones de extracciones por $0.2 billones y el promedio $71,5 miles correspondientes del mes de agosto.

Incluso pese a que el billete de $20.000 entrara en circulación para paliar el fenómeno inflacionario, los límites de extracción en los cajeros parecen quedar obsoletos considerando los valores que se manejan en la actualidad, complicando así las operaciones cotidianas.

Las extracciones de dinero en los cajeros automáticos son cada vez menos. Télam

Las billeteras digitales que cuentan con una interfaz sencilla de scrollear y navegar independientemente de la edad del usuario, sumado a la posibilidad de incorporar las tarjetas al teléfono celular mediante aplicaciones o el sistema operativo, cambiaron el panorama de manera definitiva a nivel mundial y provocaron que el uso del dinero en efectivo quede supeditado a muy pocas operaciones.

Además, hoy en día es posible transferir dinero al instante, independientemente del banco o las entidades emisoras y destinatarias. Las promociones y descuentos que fomentan los comercios o las empresas emisoras de las distintas tarjetas también se metieron dentro del comportamiento económico del consumidor tipo argentino, una modificación vital que llegó para quedarse. Si bien es optativo, norma esperar el día en el que el supermercado otorga descuentos o promociones con tarjetas o aplicaciones para realizar las compras con precios más baratos se convirtió en una norma de la economía familiar de los argentinos.

¿Chau billetes? ¿Cuál es el uso que le dan los argentinos al efectivo

Así como de un momento al otro dejaron de existir las monedas, parece que los billetes siguen ese inevitable camino. Y así como hay generaciones que nunca tuvieron que pagar el colectivo con monedas de 5 y 10 centavos, también habrá aquellas que nunca manipularon los billetes de $20 de Juan Manuel de Rosas.

Lógicamente, el manejo del efectivo también tiene que ver con algo generacional por la facilidad de tener un bien de cambio inmediato, sobre todo en personas mayores que no se sienten cómodas con el manejo de la tecnología. Igualmente, todavía hay ciertas situaciones que todavía conservan su lógica de intercambiar billetes, como la de la propina que se deja en bares o restaurantes. Si bien en su mayoría se abona en efectivo, durante el último tiempo comenzó a crecer la posibilidad de abonarla con la cuenta o bien de transferirle un monto a la moza o mozo a su CBU o alias personal.

Las billeteras virtuales llegaron a facilitar la vida económica.

Karina, de 58 años, contó en C5N que todavía realiza algunas operaciones en efectivo, como ser algunas compras chicas para aprovechar descuentos en comercios o bien para pagar el alquiler.

Agustina, de 23, comentó que su uso en efectivo "es muy poco frecuente" y lo usa para cuestiones puntuales: "Para pagar la facultad cuando tengo descuento en las cuotas o sé que no aceptan cuentas digitales, como en ferias".

Lucila, Milena y Aldana, de 32 años, también coincidieron en un uso común del efectivo y es el relacionado con aprovechar ofertas. Fernando, de la misma franja etaria, también admite que usa poco el dinero en billetes, pero introdujo un elemento nuevo: la cancha. Hoy en día, hay muchos estadios en el fútbol argentino que obligan la compra en efectivo por falta de modernización en sus estructuras.

La tecnología llegó para cambiarlo todo: ¿llegará el día en el que los billetes sean íntegramente elementos de una época que solo quedará en nuestra memoria?