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Qué dijo Julieta Poggio sobre los rumores de relación con Luck Ra

La influencer habló sobre las versiones que circularon en los últimos días y aprovechó la situación para contar algunos detalles de su presente sentimental.

Esto fue lo que dijo Julieta Poggio sobre los rumores que la vinculan con Luck Ra.

Esto fue lo que dijo Julieta Poggio sobre los rumores que la vinculan con Luck Ra.

Pronto
  • Los rumores surgieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.
  • Julieta Poggio y Luck Ra se conocen desde hace varios años.
  • La cercanía entre ambos despertó comentarios dentro del programa.
  • La situación sentimental de la influencer también quedó involucrada en las versiones.

Las versiones sobre un posible romance entre Julieta Poggio y Luck Ra surgieron después de que ambos compartieran algunos momentos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Las imágenes alcanzaron para alimentar las especulaciones, aunque la influencer decidió aclarar públicamente qué hay detrás de esa cercanía con el cantante cordobés. Además, aprovechó para contar cómo atraviesa actualmente su vida sentimental.

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Poggio habló del tema durante una entrevista con A la Barbarossa y explicó que la situación que generó los rumores tuvo lugar mientras ambos participaban de una preparación dentro del reality. Según contó, después de cocinar juntos simplemente se quedaron conversando sobre el plato y los detalles de la receta. “¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos”, explicó la influencer al referirse a las imágenes que dieron lugar a las versiones.

Juli Poggio y Luck Ra cocinaron juntos en una prueba de MasterChef Celebrity.

Juli Poggio y Luck Ra cocinaron juntos en una prueba de MasterChef Celebrity.

La relación entre ambos tampoco comenzó con MasterChef Celebrity. Julieta y Luck Ra se conocen desde hace varios años, cuando coincidieron en un videoclip del artista cordobés. “Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha’, y siempre nos llevamos bien”, recordó Poggio. Desde entonces mantienen un buen vínculo, algo que la propia influencer volvió a remarcar al hablar de los rumores.

Cuál fue la aclaración de Julieta Poggio sobre los rumores de Luck Ra

Lejos de alimentar las especulaciones, la influencer fue contundente al explicar que nunca tuvo un romance con el cantante. “Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él”, afirmó al contar qué había ocurrido durante las grabaciones. Además, agregó: “Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”.

La situación sentimental de Poggio también apareció durante la charla, ya que la joven confirmó que continúa en pareja con Fabrizio Maida. En ese sentido, explicó que mantienen una relación abierta, aunque aclaró que esa modalidad no significa que cualquier persona pueda convertirse automáticamente en un interés amoroso. “Tengo pareja abierta, pero no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”, expresó.

La influencer afirmó que sigue en pareja con Fabrizio Maida, en una relación abierta.

La influencer afirmó que sigue en pareja con Fabrizio Maida, en una relación abierta.

Las versiones volvieron a tomar fuerza después de que Gustavo Méndez asegurara que Luck Ra estaría en pareja desde hace aproximadamente un mes, aunque sin revelar la identidad de la joven. Moria Casán incluso mencionó a Poggio al escuchar la información, pero la influencer ya había dejado clara su postura. Así, el supuesto romance quedó descartado por ella misma y la situación volvió a quedar ligada a su vínculo laboral y de amistad con el cantante.

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