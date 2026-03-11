IR A
La reflexión de Luciano Castro respecto a Griselda Siciliani y sus hijos: "Quiero enmendar, pero primero tengo que aceptar muchas cosas"

El actor tuvo un mano a mano con Moria Casán y se sinceró sobre el momento más duro que tuvo que pasar con Mateo, Fausto, Esperanza y hasta la actriz luego de quedar expuesto con la infidelidad.

“Esmás importante mi salud

“Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, aseguró Luciano Castro.

Luciano Castro tuvo un mano a mano con Moria Casán donde se mostró más vulnerable que nunca, haciendo una fuerte autocrítica de todo lo que debió pasar tras quedar expuesto por la infidelidad a Griselda Siciliani y el duro momento que pasaron sus hijos.

La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación.
Me comía al mundo, lo vomitaba y lo volvía a comer. Ese personaje me trajo a donde estoy. Era inseguridad, autoestima baja, un mundo paralelo y la realidad es una sola, la que existe. Hoy estoy acomodando mis emociones, sentimientos, ser mejor en todo”, hizo una autocrítica durante una entrevista en La Mañana de Moria por El Trece.

Ante tanta exposición y el daño que había causado a las personas que más ama, el actor hizo una profunda reflexión donde señaló: “Lo primero que tenés que hacer es rendirte porque si no seguís trabajando para el afuera y no para vos. Lo último que voy a hacer es enmendar, primero tengo que aceptar un montón de cosas de mi personalidad”.

“La sanación es lo que quiero para mí. Lo que venga después es fruto de haber sanado”, indicó con calma y consideró que “un cambio real conlleva un tiempo largo”.

Luciano Castro y la exposición que repercutió en la vida de sus hijos

Cuando habló sobre el proceso de sanación y por el cual se internó y recibió el alta recientemente, Luciano Castro hizo referencia a la importancia de sus tres hijos, Mateo, Fausto y Esperanza, quienes lo supieron acompañar durante el proceso e incluso fueron a visitarlo durante la internación.

Mis hijos saben la verdad de todo, me acompañaron, me dijeron están orgullosos de mí, no tengo nada que decirles. Tengo que hacer, más que decir. Ya cuando uno mintió y manipuló tanto, la palabra de uno pierde veracidad, es como la de un político”, le contó a Moria.

Por último, sobre el tratamiento que debe llevar a cabo luego de recibir el alta, el actor remarcó que por una cuestión de trabajo y contratos que debe cumplir, el actor tiene salidas permitidas y vuelve siempre a la clínica.

“Me levanto a primera hora, desayuno con los compañeros, son mis nuevos amigos para toda la vida, hacemos lectura, compartimos un rato, meditamos, y arranca el día. Entré con fecha de salida, de internación, mucho miedo, no podía parar de llorar y temblar. No hay otro camino”, reveló a corazón abierto.

